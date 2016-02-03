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Забивной омич сыграет против Авангарда. Соботка попал в топы КХЛ

3 февраля 2016, 12:19
Начало последней выездной серии регулярного сезона.

Сегодня матчем с ярославским «Локомотивом» омский «Авангард» начнет последнюю выездную серию в текущем регулярном сезоне. В нынешнем чемпиоанте команды уже встречались друг с другом, в прошлой встрече «сухую» победу со счетом 3:0 одержали «ястребы».

Обе команды по ходу регулярного сезона пропустили мало шайб – 89 у ярославцев, 109 у омичей – по данному показателю клубы занимают вторую и третью позиции в КХЛ соответственно. Голкипер «Локомотива» Алексей Мурыгин записал на свой счет уже 13 «сухарей», обновив рекорд КХЛ, у вратаря «Авангарда» Доминика Фурха 8 матчей «на ноль».

В общей сложности в рамках чемпионатов КХЛ «Авангард» и «Локомотив» встречались друг с другом 14 раз, на счету омичей 9 побед, 5 в активе у ярославцев.

Лучшим бомбардиром «Локомотива» является воспитанник омского хоккея Егор Аверин. В текущем сезоне 26-летний нападающий забросил 20 голов, отдав 13 голевых передач. В активе у лучшего снайпера «ястребов» Владимира Соботки 18 заброшенных шайб и 16 ассистов. Стоит отметить, что чешский форвард «Авангарда» является одним из претендентов на звание лучшего игрока января в КХЛ.


Фото: hawk.ru

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