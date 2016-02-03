Забивной омич сыграет против Авангарда. Соботка попал в топы КХЛ

Обе команды по ходу регулярного сезона пропустили мало шайб – 89 у ярославцев, 109 у омичей – по данному показателю клубы занимают вторую и третью позиции в КХЛ соответственно. Голкипер «Локомотива» Алексей Мурыгин записал на свой счет уже 13 «сухарей», обновив рекорд КХЛ, у вратаря «Авангарда» Доминика Фурха 8 матчей «на ноль».