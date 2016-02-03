Введение комендантского часа по всей России

Проектом закона планируется дополнить статью 5.35 КоАП РФ для того, чтобы родителей можно было подвергнуть штрафу, поскольку они «обязаны заботиться о здоровье, физическом духовном, психическом и нравственном развитии своих детей», в том числе не допускать нахождения в темное время суток на стадионах, парках, в барах, скверах, парках детей, не достигших возраста 18 лет, сообщает издание « Известия ».



Время комендантского часа будет устанавливаться самостоятельно каждым регионом. Статьей 5.35 КоАП РФ предусмотрен штраф, который варьируется от 100 до 500 рублей, но в ее нынешней редакции оштрафовать родителей за ночные прогулки их детей довольно сложно, поэтому на практике этого не делается.