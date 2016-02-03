Введение комендантского часа по всей России

На федеральном уровне предложено за нарушение детьми комендантского часа установить ответственность родителей. Московской областной думой уже подготовлены соответствующие поправки в КоАП РФ (Кодекс об административных правонарушениях) для внесения в Госдуму.
Проектом закона планируется дополнить статью 5.35 КоАП РФ для того, чтобы родителей можно было подвергнуть штрафу, поскольку они «обязаны заботиться о здоровье, физическом духовном, психическом и нравственном развитии своих детей», в том числе не допускать нахождения в темное время суток на стадионах, парках, в барах, скверах, парках детей, не достигших возраста 18 лет, сообщает издание «
Время комендантского часа будет устанавливаться самостоятельно каждым регионом. Статьей 5.35 КоАП РФ предусмотрен штраф, который варьируется от 100 до 500 рублей, но в ее нынешней редакции оштрафовать родителей за ночные прогулки их детей довольно сложно, поэтому на практике этого не делается.
Необходимость введения подобных изменений продиктована увеличившимся количеством преступлений против несовершеннолетних. Ранее официальный представитель следственного комитета Владимир Маркин отмечал, что с января по март 2015 года было расследовано 4 062 преступления, совершенных в отношении детей, что больше на 9,5% показателя 2014 года за аналогичный период времени.
Фото: иллюстрация