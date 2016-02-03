Внушительное падение доллара на 10 рублей, до 70-ти

К данному моменту правительством России и Банком России, как и в 2015 году, предпринимаются смелые действия, не допускающие банкротства системообразующих предприятий и разрастания валютной паники. При необходимости ЦБ готов к повышению процентной ставки, кабинет министров – не допустить роста дефицита бюджета свыше, чем на 3% от ВВП.