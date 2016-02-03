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Внушительное падение доллара на 10 рублей, до 70-ти

3 февраля 2016, 11:17
На фоне дорожающей нефти.

В ближайшие торговые сессии ожидается укрепление доллара, который будет находиться в интервале от 77 до 80 рублей. Тем не менее, в дальнейшем, по ходу февраля, ожидается падение американской валюты до 70-75 рублей, согласно прогнозу аналитика ГК EXNESS, сообщает «Российская Газета».

Отмечается, что ожидаемым на рынке событием является публикация январской статистики по американскому рынку труда. Снижение объемов добычи «черного золота», мягкая монетная политика крупных мировых Центробанков, словестные интервенции России и ОПЕК формируют предпосылки для повышения стоимости нефти сорта Brent до 35-40 долларов за баррель в текущем месяце.

К данному моменту правительством России и Банком России, как и в 2015 году, предпринимаются смелые действия, не допускающие банкротства системообразующих предприятий и разрастания валютной паники. При необходимости ЦБ готов к повышению процентной ставки, кабинет министров – не допустить роста дефицита бюджета свыше, чем на 3% от ВВП.

Также обращается внимание на тот факт, что иностранные инвесторы продолжают охотно покупать российские ОФЗ, связано это с тенденцией замедления годовой инфляции в нашей стране, снизившейся с 12,9% до 10,3%, согласно данным Росстата. Банком России ожидается, что ее уровень может снизиться и вовсе до 7%.


Фото: иллюстрация

#Новости#Главное#Бизнес#Общество
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