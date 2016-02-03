Внушительное падение доллара на 10 рублей, до 70-ти

В ближайшие торговые сессии ожидается укрепление доллара, который будет находиться в интервале от 77 до 80 рублей. Тем не менее, в дальнейшем, по ходу февраля, ожидается падение американской валюты до 70-75 рублей, согласно прогнозу аналитика ГК EXNESS, сообщает «
Отмечается, что ожидаемым на рынке событием является публикация январской статистики по американскому рынку труда. Снижение объемов добычи «черного золота», мягкая монетная политика крупных мировых Центробанков, словестные интервенции России и ОПЕК формируют предпосылки для повышения стоимости нефти сорта Brent до 35-40 долларов за баррель в текущем месяце.
К данному моменту правительством России и Банком России, как и в 2015 году, предпринимаются смелые действия, не допускающие банкротства системообразующих предприятий и разрастания валютной паники. При необходимости ЦБ готов к повышению процентной ставки, кабинет министров – не допустить роста дефицита бюджета свыше, чем на 3% от ВВП.
Также обращается внимание на тот факт, что иностранные инвесторы продолжают охотно покупать российские ОФЗ, связано это с тенденцией замедления годовой инфляции в нашей стране, снизившейся с 12,9% до 10,3%, согласно данным Росстата. Банком России ожидается, что ее уровень может снизиться и вовсе до 7%.
Фото: иллюстрация