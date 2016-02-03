Город55
ГлавноеВсе новости

Внедорожник вылетел с метромоста в Омске – разбился при падении

3 февраля 2016, 08:09
Сообщают очевидцы.

Сегодня ночью в омских социальных сетях появилась информация о дорожно-транспортном происшествии в районе метромоста со стороны Левого берега.

По предварительной информации, вылет с дороги произошел 2 февраля поздно вечером недалеко от остановки «3-я Енисейская». Как известно, там крутой обрыв по обеим сторонам улицы.

О пострадавших официальной информации нет. Очевидцы сообщают, что во внедорожнике марки «Lexus» кроме водителя могли находиться еще три человека. Все живы.

Фотографии опубликованы на странице https://vk.com/id20811050




Напомним, в этом же месте два года назад, в августе 2014 года произошло еще одно ДТП, в котором автомобиль рухнул в глубокий кювет.



#Новости#Главное#Происшествия#Авто#Город
Подпишитесь
До 8 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20