Внедорожник вылетел с метромоста в Омске – разбился при падении

Сегодня ночью в омских социальных сетях появилась информация о дорожно-транспортном происшествии в районе метромоста со стороны Левого берега.
По предварительной информации, вылет с дороги произошел 2 февраля поздно вечером недалеко от остановки «3-я Енисейская». Как известно, там крутой обрыв по обеим сторонам улицы.
О пострадавших официальной информации нет. Очевидцы сообщают, что во внедорожнике марки «Lexus» кроме водителя могли находиться еще три человека. Все живы.
Напомним, в этом же месте два года назад, в августе 2014 года произошло еще одно ДТП, в котором