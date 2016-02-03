В Омске грабители просвечивали машины сканером, выискивая ценности

В январе в полицию обращались несколько граждан по поводу краж из автомобилей. Полицейские выяснили в ходе опросов, что во всех случаях присутствует одинаковая схема преступлений. Потерпевшие, проживающие в Кировском и Октябрьском округах, пояснили, что имущество и деньги пропадали из закрытых машин с сигнализацией. Суммы ущерба варьировались от 10 до 100 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска предположили, что к кражам причастны одни и те же лица, которые используют сканирующее устройство. Затем оперативники установили, что злоумышленники передвигались на Renault Laguna.