В Омске грабители просвечивали машины сканером, выискивая ценности

Сегодня, 3 февраля, в Куйбышевском районном суде решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых в совершении серии краж. Под подозрение попали двое мужчин, омич и иногородний гражданин.
В январе в полицию обращались несколько граждан по поводу краж из автомобилей. Полицейские выяснили в ходе опросов, что во всех случаях присутствует одинаковая схема преступлений. Потерпевшие, проживающие в Кировском и Октябрьском округах, пояснили, что имущество и деньги пропадали из закрытых машин с сигнализацией. Суммы ущерба варьировались от 10 до 100 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска предположили, что к кражам причастны одни и те же лица, которые используют сканирующее устройство. Затем оперативники установили, что злоумышленники передвигались на Renault Laguna.
Во время проведения оперативных мероприятий полицейские задержали подозреваемых при попытке совершения аналогичного преступления у ТЦ на улице Маяковского. Двое мужчин при помощи специального устройства похитили из автомобиля Ford Focus портфель с документами, сотовым телефоном, адаптером и портмоне с банковскими картами. Присвоить все эти вещи граждане не успели.
У задержанных, омича 1985 года рождения и жителя Свердловской области 1981 года рождения, изъято сканирующее устройство и травматический пистолет, который значился среди похищенных вещей из другой машины.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража». Санкция по ней предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Правоохранители продолжают проверку фигурантов на причастность к другим аналогичным преступлениям. Устанавливаются места сбыта похищенного имущества.
По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
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