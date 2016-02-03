Омский банкомат начал выдавать пятитысячные купюры вместо тысячных

Жители Омской области «по счастливой случайности» обогатились на 2,5 миллиона рублей. Причиной тому стал сбой в работе местного банкомата. Машина выдавала по пять тысяч рублей вместо тысячи.
Сотрудники транспортной полиции расследуют уголовные дела по факту кражи денег из банкомата. В данный момент проводится ряд доследственных проверок в отношении жителей области, которые воспользовались неисправностью банкомата и умышленно присвоили себе средства.
Дело в том, что по неясным пока причинам произошел сбой в операционной работе аппарата, расположенного возле железнодорожного вокзала станции Калачинск. Банкомат вместо купюр номиналом одна тысяча рублей выдавал клиентам пятитысячные купюры. Местные жители потратили полученные деньги по своему усмотрению. Таким образом, общий ущерб составил примерно 2,5 миллиона рублей.
По данным финансово-кредитной организации незаконно обогатились тридцать девять жителей Калачинска, из них только один человек спустя несколько дней обратился в банк и вернул излишки. В отношении мужчины прекратили уголовное преследование.
По материалам пресс-службы УТ МВД России по СФО
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