Лавров рассказал, при каких условиях ВКС РФ прекратят операцию в Сирии

Сергей Лавров заявил, что Россия прекратит нанесения авиаударов после победы над «Джебхат-ан-Нусру» и ИГИЛ (запрещены в России – ред.), и подобные им. До тех пор нет оснований для прекращения бомбардировок позиций боевиков на территории Сирии, сообщает RT .