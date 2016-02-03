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Лавров рассказал, при каких условиях ВКС РФ прекратят операцию в Сирии

3 февраля 2016, 19:04
Заявление главы МИД России.

Глава МИД России Сергей Лавров сказал, когда закончится операция ВКС РФ на территории Сирии, которая началась 30 сентября 2015 года.

Сергей Лавров заявил, что Россия прекратит нанесения авиаударов после победы над «Джебхат-ан-Нусру» и ИГИЛ (запрещены в России – ред.), и подобные им. До тех пор нет оснований для прекращения бомбардировок позиций боевиков на территории Сирии, сообщает RT.

С 2011 года в Сирии продолжается вооруженный конфликт между правительственными войсками и террористическими бандами, которые принадлежат к различным формированиям. Согласно данным предоставленным ООН, в результате боевых действий на территории САР уже погибли более 220 тысяч человек.

Наиболее активными террористическими группировками в Сирии являются «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра» (обе запрещены в России).

Стоит напомнить, что по запросу президента Сирии Башара Асада российская сторона начала нанесение авиаударов по позициям террористов с 30 сентября прошлого года.


Фото: иллюстрация

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