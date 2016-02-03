Крупный российский банк лишен лицензии ЦБ из-за утраты капитала

МАБ занимал 207-ю позицию в банковской системе России. На данный момент в «Международный акционерный банк» назначена временная администрация, которая будет работать до назначения ликвидатора или конкурсного управляющего. В соответствии с федеральным законом приостановлены полномочия исполнительных органов банка.