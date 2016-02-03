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Крупный российский банк лишен лицензии ЦБ из-за утраты капитала

3 февраля 2016, 13:21
Решение регулятора.

Банком России отозвана лицензия у МАБ («Международный акционерный банк») из-за утраты капитала. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что МАБ допускались нарушения нормативных актов ЦБ РФ и банковского законодательства при оценке кредитных рисков. По результатам выполнения требований надзорного органа касательно формирования резервов, адекватных принятым мерам, «Международный акционерный банк» утратил собственный капитал.

Банком России подчеркивается, что из-за низкого качества активов МАБ финансовое оздоровление кредитной организации с привлечением ГК «Агентство по страхованию вкладов» не представлялось возможным на разумных условиях.

МАБ занимал 207-ю позицию в банковской системе России. На данный момент в «Международный акционерный банк» назначена временная администрация, которая будет работать до назначения ликвидатора или конкурсного управляющего. В соответствии с федеральным законом приостановлены полномочия исполнительных органов банка.


Фото: иллюстрация

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