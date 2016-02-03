Госдолг США достиг астрономической суммы в 19 триллионов долларов

Соединенные Штаты Америки уже традиционно являются обладателями крупнейшего государственного долга в мире. В 2016 году этот показатель достиг рекордной цифры в 19 триллионов долларов. Об этом сообщает «
Сумма госдолга официально подтверждена администрацией президента США. Основная часть держателей долга приходится на внутренние займы. Это деньги частных инвесторов.
Американское издание «The Washington Times» отмечает, что только за время правления нынешнего президента Барака Обамы госдолг вырос почти вдвое – в 2008 году он находился на уровне 10,6 триллионов долларов.
Критики нынешней администрации президента считают, что расходы команды Обамы чрезмерно завышены, а некоторые даже заявляют о должностных преступлениях. Контрдоводы действующего главы государства в основном направлены на то, что предпосылке к набору долгов были положены еще при прежнем президенте-республиканце Джордже Буше-младшем. Именно финансовый кризис, начавшийся еще до Обамы, и стал основным драйвером огромных займов.
Кстати, для удобства американцам предложено смотреть на стремительно растущие цифры долга в режиме реального времени – для этого работает специальный сайт
По внешним займам США должны наибольшие суммы Китаю и Японии. Ранее сообщалось, что в пересчете на население страны, каждый американец должен по госдолгу около 55 тысяч долларов. Страна больших возможностей?..