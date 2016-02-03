Госдолг США достиг астрономической суммы в 19 триллионов долларов

Критики нынешней администрации президента считают, что расходы команды Обамы чрезмерно завышены, а некоторые даже заявляют о должностных преступлениях. Контрдоводы действующего главы государства в основном направлены на то, что предпосылке к набору долгов были положены еще при прежнем президенте-республиканце Джордже Буше-младшем. Именно финансовый кризис, начавшийся еще до Обамы, и стал основным драйвером огромных займов.