ДиКаприо сыграет офицера КГБ Путина. У режиссера фильма два Оскара

При этом некоторые информационные источники сообщили, что на исполнение роли президента РФ дал свое согласие Леонардо ДиКаприо (Leonardo DiCaprio), который в 2016 году находится в напряженном ожидании «Оскара» за роль в фильме «Выживший». Однако Валерий Саарян эту информацию не подтвердил – кастинг пока не завершен, а ДиКаприо только высказал свое личное пожелание.