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ДиКаприо сыграет офицера КГБ Путина. У режиссера фильма два Оскара

3 февраля 2016, 09:52
Новый кинопроект студии Knightsbridge Entertainment.

В российских СМИ идет бурное обсуждение нового художественного кинопроекта студии Knightsbridge Entertainment с рабочим названием «Putin».

Как сообщает REN.tv, на главную роль пока рассматриваются четыре известных актера из числа звезд первой величины. Съемочная группа планирует приступить к работе весной 2016 года. Об этом сообщил представитель Knightsbridge Entertainment Валерий Саарян.

«В кастинге участвуют четыре актера первой величины, и фильм будет снимать режиссер, у которого два "Оскара"», - заявил Саарян.

По сценарию, как сообщается на сайте студии (knightsbridgeentertainment.com), в фильме будут раскрыты наиболее важные жизненные вехи влиятельного политика – от офицера КГБ, премьер-министра – к президенту: «Взгляд на личную жизнь и карьеру одного из самых влиятельных людей мира».

При этом некоторые информационные источники сообщили, что на исполнение роли президента РФ дал свое согласие Леонардо ДиКаприо (Leonardo DiCaprio), который в 2016 году находится в напряженном ожидании «Оскара» за роль в фильме «Выживший». Однако Валерий Саарян эту информацию не подтвердил – кастинг пока не завершен, а ДиКаприо только высказал свое личное пожелание.



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