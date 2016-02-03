Дети больше не будут учиться во вторую смену в Омске

В рамках указанной темы прошла официальная встреча чиновников в Таре. Разговор был посвящен поиску возможностей ликвидации второй смены. На данный момент в Таре около 600 детей учатся во вторую смену. Часть из них с начала года уже обучается в одном из корпусов филиала ОмГПУ, сообщила пресс-служба губернатора Омской области.