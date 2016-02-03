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Дети больше не будут учиться во вторую смену в Омске

3 февраля 2016, 10:46
Поручение губернатора.

Виктор Назаров поручил сформировать программу по ликвидации второй смены в школах. При ее составлении учтено развитие демографической ситуации, данные по которой предоставили муниципалитеты.

В следующие 10 лет в области планируется построить около 60 новых школ, еще в 70 учреждениях проведут капитальный ремонт. Вдобавок предстоит реконструкция 6 школ. На государственную программу выделят более 24 миллиардов рублей.

В рамках указанной темы прошла официальная встреча чиновников в Таре. Разговор был посвящен поиску возможностей ликвидации второй смены. На данный момент в Таре около 600 детей учатся во вторую смену. Часть из них с начала года уже обучается в одном из корпусов филиала ОмГПУ, сообщила пресс-служба губернатора Омской области.

В феврале ожидается подписание трехстороннего соглашения о дальнейшей разработке этой темы. Финансированием образовательного процесса в новой школе займется областной бюджет, а расходы на содержание здания понесет вуз. В скором времени начнется обучение в здании Тарской адаптивной школы-интерната. Уже закуплены мебель и оборудование. В планах строительство новой школы в Таре.


Фото: иллюстрация

#Новости#Образование#Общество
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