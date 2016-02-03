Что Крым наш стало известно еще в 2009 году – видео

Как оказалось «Крым наш» стал значительно раньше, чем это произошло в современной истории. В Интернете неожиданно припомнили одну из первых передач «Прожекторперисхилтон», где еще в 2009 году неожиданно для всех прозвучало выражение «Крым наш», ставшее крылатым неологизмом «Крымнаш» с 2014 года.
Информация дошла до широкой общественности во время разговора ведущих программы о долгах Украины. Нет денег – можно перейти на натуральный обмен, - рассуждения начались с этого. Затем было предложено забрать Крым, на что последовал ответ «ну так, Крым и так наш». Слова оказались пророческими.
Кстати, россияне всегда помнили не только о том, что «Крымнаш», но еще и о бандеровцах, а также таили обиду за судьбу Севастополя в 90-е. Еще один пророческий отрывок – к/ф «Брат 2» 2000-го года.