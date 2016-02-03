Четвероклассник жестоко избил учительницу доской за замечание

В результате Сашу Н. выгнали из класса, после чего школьник начал оскорблять своего 28-летнего классного руководителя. Некоторое время спустя в коридоре школьник, встретивший своего педагога в коридоре, схватил подлокотник от дивана и бросился на учителя с доской, которого ударил несколько раз.