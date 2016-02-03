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Четвероклассник жестоко избил учительницу доской за замечание

3 февраля 2016, 16:09
Инцидент в школе.

В одной из московских школ юный ученик четвертого класса избил подлокотником от дивана своего классного руководителя за сделанное ему замечание.

Классным руководителем было организованно собрание детей с целью обсуждения учебного процесса. В ходе беседы юный школьник Саша Н. шумно себя вел, отвлекая одноклассников и педагога. Ученик игнорировал замечания учителя, высмеивая их, сообщает LifeNews.

В результате Сашу Н. выгнали из класса, после чего школьник начал оскорблять своего 28-летнего классного руководителя. Некоторое время спустя в коридоре школьник, встретивший своего педагога в коридоре, схватил подлокотник от дивана и бросился на учителя с доской, которого ударил несколько раз.

За педагога вступился ученик 11 класса, которого юный разбушевавшийся ученик укусил, продолжив избивать своего классного руководителя.

В школе подтвердили LifeNews факт нападения на педагога, уже начата проверка, после которой будет принято решение о переводе ученика в иное учебное заведение.

Случившейся инцидент подтвердила мать ученика 11 класса, который вступился за учителя. По ее словам, Саша Н. за год избивает уже вторую учительницу, от нападений юного школьника регулярно страдают ученики младше и ровесники.


Фото: иллюстрация

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