16-летний хоккеист умер от травм в больнице после комы

Напомним, 14 января 2016 года во время матча в Новосибирске в ходе матча первенства Юниорской хоккейной лиги между командами «Сибирь» и «Металлург» молодой хоккеист получил травму за несколько секунд до окончания второго периода. Шайба попала в шею, серьезно повредив один из позвонков.