16-летний хоккеист умер от травм в больнице после комы

Официальный сайт новокузнецкой команды «Металлург» сообщает, что 2 февраля в больнице после комы скончался нападающий молодежной команды клуба 16-летний хоккеист Александр Орехов.
Напомним, 14 января 2016 года во время матча в Новосибирске в ходе матча первенства Юниорской хоккейной лиги между командами «Сибирь» и «Металлург» молодой хоккеист получил травму за несколько секунд до окончания второго периода. Шайба попала в шею, серьезно повредив один из позвонков.
16-летний нападающий был доставлен в больницу, где находился в коме до 2 февраля. Медики не смогли спасти юношу.
Сообщается, что руководство кузбасского хоккейного клуба окажет всю необходимую помощь семье погибшего хоккеиста.
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