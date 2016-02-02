Зеленый свет валютным операциям

Клиентам, использующим иностранную валюту для расчетов в бизнесе или личных сбережений, банк «Акцепт» предложил новые услуги, чтобы снизить последствия валютной нестабильности.
Во-первых, клиенты банка «Акцепт» получили возможность осуществлять валютно-обменные операции на Московской бирже через систему QUIK самостоятельно, без посредников. Теперь в режиме реального времени они наравне с основными игроками валютного рынка смогут принять непосредственное участие в биржевых торгах, выгодно и оперативно осуществлять конверсионные операции, совершая сделки с самыми ликвидными валютными парами USD/RUB, EUR/RUB, CNY/RUB.
Услуга «Прямой доступ к валютному рынку Московской биржи через систему QUIK» предоставляется как резидентам, так и нерезидентам, физическим и юридическим лицам.
Чтобы подключить данную услугу в банке «Акцепт», просто необходимо иметь в банке открытые расчетные счета в тех валютах, в которых будут совершаться конверсионные операции, и заключить договор об обмене электронными документами посредством использования рабочего места QUIK.
Для участников внешнеэкономической деятельности в банке внедрена услуга «Стоп-штраф». Услуга позволяет клиенту избежать нарушений валютного законодательства, заблаговременно получая в электронном виде информацию о необходимости предоставления в банк документов валютного контроля по паспортам сделок согласно указанным контрактным срокам и информацию о декларациях на товары, поступивших из Федеральной таможенной службы России.
Кроме того, банк «Акцепт» снизил тарифы по валютным переводам. Теперь тарифы на валютные переводы в банке «Акцепт» одни из самых выгодных.
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АО "Банк Акцепт" Лицензия Банка России № 567.
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