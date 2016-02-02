Вирус Зика объявлен всемирной угрозой. В аэропорту Омска проверят всех

Эпидемия вируса Зика была выявлена в Бразилии еще весной прошлого года, после чего вирус распространился в другие страны Южной Америки и Африки. Лихорадка уже добралась и до Европы. Два случая заболевания зафиксированы в Швейцарии, один – в Дании, у людей, прилетевших из стран с тропическим климатом.