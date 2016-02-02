Вирус Зика объявлен всемирной угрозой. В аэропорту Омска проверят всех

В аэропорту Омска введен режим особого контроля: прилетающих международными рейсами пассажиров проверяют на наличие вируса Зика.
В первую очередь прилетающим пассажирам измеряют температуру, проверки осуществляются в круглосуточном режиме. Иные меры диагностирования заболевания пока не применяются, сообщает
Эпидемия вируса Зика была выявлена в Бразилии еще весной прошлого года, после чего вирус распространился в другие страны Южной Америки и Африки. Лихорадка уже добралась и до Европы. Два случая заболевания зафиксированы в Швейцарии, один – в Дании, у людей, прилетевших из стран с тропическим климатом.
О первом заболевшем было объявлено в США, три случая зафиксированы в Канаде. Ранее Владимир Путин обратил внимание министра здравоохранения на информацию о распространении вируса, призвав начать работу над препаратом для лечения.
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) уже объявлено, что вирус Зика представляет собой угрозу международного масштаба. К данному моменту вакцины против вируса еще не существует, сообщает
Вирус Зика переносится комарами рода Aedas, распространённых субтропических и тропических зонах. У заболевших начинается лихорадка, сопровождающаяся конъюнктивитом, болью в мышцах и суставах, кожной сыпью, недомоганием, головной болью. Симптомы сохраняются от двух до семи дней.
Среди возможных первопричин распространения вируса Зика рассматривается вариант применения биологического оружия. Согласно иной версии, генетически модифицированные комары были созданы в 2012 году после эксперимента в области биотехнологий для борьбы с распространением лихорадки денге.
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