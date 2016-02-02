Видео операции армии РФ поразило американцев – не ожидали такой мощи

Центральным новостным порталом по инсайдерским новостям Business Insider, базирующимся в Нью-Йорке, проанализирована операция ВКС РФ в Сирии, а также отмечено, что возможности российской армии оказались неожиданными для всего мира.
Американским изданием на основе изучения видеороликов российской операции в Сирии, публикуемых Минобороной РФ, был сделан вывод об успешной модернизации вооруженных сил. «Российская армия оказалась намного мощнее, чем все думали», - говорится в начале ролика, опубликованного американцами.
Отмечается, что операция в Сирии позволила РФ провести испытания новых военных самолетов, которые ранее не использовались в боевых условиях. Обращается внимание на использование «поразительно эффективных» крылатых ракет, способных к преодолению расстояния в 1,5 тысячу километров, что превышает дистанции, которые могут пролетать аналоги США.
Впечатлила американцев и способность РФ к оперативному перебросу большого количества войск на внушительные расстояния.
Изданием отмечается, что России за короткий срок удалось провести успешную модернизацию армии, которая, как считали многие, сильно отстала от западных образцов на годы.
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