Видео операции армии РФ поразило американцев – не ожидали такой мощи

Отмечается, что операция в Сирии позволила РФ провести испытания новых военных самолетов, которые ранее не использовались в боевых условиях. Обращается внимание на использование «поразительно эффективных» крылатых ракет, способных к преодолению расстояния в 1,5 тысячу километров, что превышает дистанции, которые могут пролетать аналоги США.