В центре Омска изменится работа светофора – пробок станет меньше

В Омске в очередной раз скорректируют работу одного из светофоров, на этот раз на пересечение улиц Куйбышева и Масленникова в Центральном округе. Необходимые работы департамент транспорта планируется провести до 5 февраля.
На указанном участке с утра затруднено движение транспорта, по словам специалистов. Зачастую автомобильная пробка занимает часть улицы Куйбышева от улицы Маяковского до улицы Масленникова. Из-за этого машины не могут повернуть на улицу Маяковского с улицы Куйбышева, а на перекрестке улиц Масленникова и Куйбышева остальные подходы разгружаются за один-два светофорных цикла, сообщила пресс-служба мэрии Омска.
Таким образом, до пятницы специалисты скорректируют утренний режим работы светофора. С 06:00 до 10:00 на 6 секунд увеличится время зеленого сигнала для транспорта, едущего по улице Куйбышева со стороны улицы Маяковского. Изменения позволят сократить задержки и время проезда машин на участке.
Фото: иллюстрация