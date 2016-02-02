В центре Омска изменится работа светофора – пробок станет меньше

На указанном участке с утра затруднено движение транспорта, по словам специалистов. Зачастую автомобильная пробка занимает часть улицы Куйбышева от улицы Маяковского до улицы Масленникова. Из-за этого машины не могут повернуть на улицу Маяковского с улицы Куйбышева, а на перекрестке улиц Масленникова и Куйбышева остальные подходы разгружаются за один-два светофорных цикла, сообщила пресс-служба мэрии Омска.