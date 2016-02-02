В Омске впервые пройдут IT-форум и робототехнический фестиваль

26-27 февраля впервые в Омске пройдет IT-форум, организованный правительством Омской области, Агентством развития и инвестиций региона и НП «ИТ-кластер Сибири».
Напомним, открывая региональный парк информационных технологий, губернатор Омской области Виктор Назаров подчеркнул, что наши IT-проекты должны тиражироваться и использоваться в промышленности и других отечественных отраслях.
Так, омский IT-форум станет площадкой для взаимодействия предприятий IT-сферы, крупных промышленных компаний, образовательных учреждений и талантливой молодежи.
Двухдневная программа включает в себя четыре блока: специализированную выставку IT-технологий, сибирский робототехнический фестиваль «Робофест Омск», деловую программу для специалистов и ярмарку вакансий ИТ-компаний г. Омска.
Как пояснили в Агентстве развития и инвестиций области, организация и проведения форума в Омске – инициатива ИТ-компаний нашего региона, в частности резидентов регионального парка информационных технологий. Сейчас компанией «Альком», ИТ-кластером Сибири и Агентством ведется активная работа по привлечению участников, в том числе из других городов.
Так, руководитель «Алькома» Александр Тимофеечев ведет работу по организации проведения открытого окружного молодежного робототехнического фестиваля «Робофест Омск», который является частью федеральной программы «Робототехника» и отборочным этапом на Всероссийский молодежный робототехнический фестиваль (г. Москва).
В рамках фестиваля запланированы соревнования по робототехнике среди команд школьников, выставка творческих моделей роботов «Фристайл» и работа интерактивных площадок, лекториев и форумов.
Специализированная выставка и ярмарка вакансий пройдет параллельно с фестивалем. Участниками выставки и ярмарки станут компании, предлагающие современные информационные технологии и оборудование для различных отраслей, промышленные предприятия, использующие в производстве новейшие программно-технические средства, вузы и другие образовательные учреждения, занимающиеся подготовкой квалифицированных кадров для инновационных отраслей промышленности.
«Посетителями станут как профессиональны, так и розничные потребители. Мы приглашаем руководителей промышленных предприятий, представителей профильных служб IT-компаний, НR, финансовых служб и служб безопасности», – отметили в Агентстве.
Деловой программой форума, организацией которой занимается ИТ-кластер Сибири, запланировано проведение конференции «ИТ-решения для бизнеса в кризисное время!», семинара-совещания для руководителей промышленных машиностроительных предприятий «Управление эффективностью инвестиционных проектов. Инвестиции в ИТ: ожидаемые результаты, практические примеры», круглого стола по проблемам и возможностям ИТ на пищевом производстве, а также презентации и мастер-классы.
Для участия в мероприятиях форума, а также размещения в качестве экспонентов специализированной выставки необходимо обратиться в Агентство развития и инвестиций Омской области по тел. +7 (3812) 40-80-17.
На правах рекламы