В Омске впервые пройдут IT-форум и робототехнический фестиваль

Как пояснили в Агентстве развития и инвестиций области, организация и проведения форума в Омске – инициатива ИТ-компаний нашего региона, в частности резидентов регионального парка информационных технологий. Сейчас компанией «Альком», ИТ-кластером Сибири и Агентством ведется активная работа по привлечению участников, в том числе из других городов.