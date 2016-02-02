В Омске сожгли внедорожник за 3 миллиона рублей, припаркованный у дома

Сегодня, 2 февраля, ночью в двух округах Омска произошло возгорание в двух иномарках, припаркованных у дома. У одного из автомобиль от огня выбило лобовое и боковые стекла.
В Кировском округе на улице Димитрова загорелся Nissan Tiida 2005 года выпуска, припаркованный во дворе. На момент прибытия пожарных горел моторный отсек, произошел розлив ГСМ. Существовала угроза распространения огня на рядом стоящие машины. В результате пожара повреждено навесное оборудование моторного отсека, лакокрасочное покрытие капота и передних крыльев, панель приборов управления, внутренняя обшивка передних дверей, выбиты лобовое и боковые стекла. Причина возгорания и материальный ущерб устанавливаются. На вызов выезжали 2 расчета и 9 человек личного состава.
Чуть позже на улице 5-й Армии в Центральном округе загорелся Land Cruiser 2012 года выпуска. Иномарка была припаркована во дворе. Когда прибыла пожарная охрана, горел моторный отсек с переходом в салон. Огонь повредил навесное оборудование моторного отсека, внутреннюю отделку автомобиля. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. Виновные устанавливаются. На место выезжали 2 пожарные машины и 10 человек личного состава. Средняя стоимость Land Cruiser 2012 года выпуска составляет примерно 2,9 миллионов рублей.
По материалам пресс-службы ГУ МЧС России по Омской области