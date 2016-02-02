В Омске сожгли внедорожник за 3 миллиона рублей, припаркованный у дома

Чуть позже на улице 5-й Армии в Центральном округе загорелся Land Cruiser 2012 года выпуска. Иномарка была припаркована во дворе. Когда прибыла пожарная охрана, горел моторный отсек с переходом в салон. Огонь повредил навесное оборудование моторного отсека, внутреннюю отделку автомобиля. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. Виновные устанавливаются. На место выезжали 2 пожарные машины и 10 человек личного состава. Средняя стоимость Land Cruiser 2012 года выпуска составляет примерно 2,9 миллионов рублей.