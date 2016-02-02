В Омске при пожаре спасены 40 человек, один мужчина погиб

Накануне в девятиэтажном доме на улице Дмитриева случился пожар в однокомнатной квартире на первом этаже. На момент прибытия спасателей валил дым из окна. Из подъезда эвакуировались 30 человек. Также пожарные по маршевым лестницам спасли 8 человек, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области.