В Омске при пожаре спасены 40 человек, один мужчина погиб

В Кировском округе Омска произошел пожар в многоэтажном доме. Очагом возгорания стала квартира на первом этаже, где позже обнаружили тело мужчины. Из подъезда самостоятельно эвакуировались 30 человек.
Накануне в девятиэтажном доме на улице Дмитриева случился пожар в однокомнатной квартире на первом этаже. На момент прибытия спасателей валил дым из окна. Из подъезда эвакуировались 30 человек. Также пожарные по маршевым лестницам спасли 8 человек, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области.
Огнем были повреждены вещи, отделка стен на площади 30 квадратных метров. Условием развития пожара стало позднее обнаружение возгорания и несвоевременное обращение в МЧС. Причина и материальный ущерб устанавливаются. На место выезжало три пожарных автомобиля, 10 человек личного состава и два звена газодымозащитной службы.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области