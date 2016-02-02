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В Омске при пожаре спасены 40 человек, один мужчина погиб

2 февраля 2016, 11:15
В пожарную охрану обратились несвоевременно.

В Кировском округе Омска произошел пожар в многоэтажном доме. Очагом возгорания стала квартира на первом этаже, где позже обнаружили тело мужчины. Из подъезда самостоятельно эвакуировались 30 человек.

Накануне в девятиэтажном доме на улице Дмитриева случился пожар в однокомнатной квартире на первом этаже. На момент прибытия спасателей валил дым из окна. Из подъезда эвакуировались 30 человек. Также пожарные по маршевым лестницам спасли 8 человек, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области.

Огнем были повреждены вещи, отделка стен на площади 30 квадратных метров. Условием развития пожара стало позднее обнаружение возгорания и несвоевременное обращение в МЧС. Причина и материальный ущерб устанавливаются. На место выезжало три пожарных автомобиля, 10 человек личного состава и два звена газодымозащитной службы.

По информации «Вечернего Омска», во время тушения в квартире обнаружили тело мужчины.


Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области

#Новости#Происшествия
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