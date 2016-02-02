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В Омске появились свои чудеса света: пирамида, сфинкс и статуя Зевса

2 февраля 2016, 14:24
Чудеса, да и только.

Омский УФСИН ежегодно дает возможность осужденным проявить свои творческие навыки путем изготовления скульптурных композиций из снега и льда. Ранее, напомним, портал Gorod55.ru уже сообщал о других интересных поделках – танках и ракетных установках. На этот раз речь пойдет об отлично выполненных копиях чудес света – памятников архитектуры, расположенных на разных континентах мира.

Как сообщает пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Омской области, подготовка к возведению скульптур осуществлялась в несколько этапов. Вначале устанавливались щиты, при помощи которых трамбовался снег в форме больших кубов. Затем мастера из числа осужденных начинали работу над созданием скульптур.

Заместитель начальника лечебно-исправительного учреждения №2 Василий Фомичев рассказал, что такого рода конкурсы позволяют выявить творчески одаренных людей среди заключенных и обеспечивает им полезную занятость. В этом году кроме новогодней тематики добавлена и тема чудес света.

Осужденный Владимир Б. рассказал, что идея вырезать фигуру «Александрийский маяк» возникла у него после просмотра документального фильма: «это поднимает настроение и просто украшает колонию».


Осужденные отряда №7 создали из снега пирамиду и сфинксов.


В отряде №8 отдали предпочтение фигуре мавзолея из Геликарнаса.


А осужденные отрядов №5 и №10 совместно поработали над созданием статуи Зевса.


На создание некоторых скульптур у «снежных» зодчих уходило до нескольких недель. Процесс был трудоемким, но интересным.

Следующая тематика скульптур будет традиционно военной – скоро 23 февраля. И конечно не забыта общегородская дата – 300-летие Омска. Часть произведений снежного зодчества будет посвящена и этому важному событию.


Верхнее фото: иллюстрация
Фото в тексте: снежные скульптуры осужденных (55.fsin.su)

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