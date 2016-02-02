В Омске появились свои чудеса света: пирамида, сфинкс и статуя Зевса

Омский УФСИН ежегодно дает возможность осужденным проявить свои творческие навыки путем изготовления скульптурных композиций из снега и льда. Ранее, напомним, портал Gorod55.ru уже сообщал о других интересных поделках – танках и ракетных установках . На этот раз речь пойдет об отлично выполненных копиях чудес света – памятников архитектуры, расположенных на разных континентах мира.