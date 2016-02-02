В Омске асфальт кладут в дождь и снег – дело дошло до суда

Установлено, что в конце октября 2015 года работники БУ Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» ремонтировали дороги по улицам Жукова, Иртышской Набережной и на Фрунзенском мосту с использованием горячей асфальтобетонной смеси при температуре ниже 10 градусов и выпадении осадков в виде дождя и снега. Лабораторные экспертизы показали, что смесь, использовавшаяся для починки магистралей, не соответствовала предъявленным требованиям.