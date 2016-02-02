В Омске асфальт кладут в дождь и снег – дело дошло до суда

Прокуратура Омской области выявила грубые многочисленные нарушения законодательства, которое регламентирует порядок ремонта асфальтобетонного покрытия.
Установлено, что в конце октября 2015 года работники БУ Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» ремонтировали дороги по улицам Жукова, Иртышской Набережной и на Фрунзенском мосту с использованием горячей асфальтобетонной смеси при температуре ниже 10 градусов и выпадении осадков в виде дождя и снега. Лабораторные экспертизы показали, что смесь, использовавшаяся для починки магистралей, не соответствовала предъявленным требованиям.
Напомним, по данному поводу прокуратура внесла мэру Вячеславу Двораковскому представление. Кроме того, было вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по статье «нарушение изготовителем, исполнителем требований технических регламентов». Ответственность за вышеуказанные работы нес начальник службы по благоустройству дорожно-эксплуатационного участка Ленинского округа БУ Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Александра Кеденко.
Мировой судья привлек руководителя к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Постановление судьи вступило в силу, штраф уже оплачен. Прокуратура продолжит работу в данном направлении.