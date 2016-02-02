TheatreHD: шедевры мирового театра на экране кинотеатра «Слава»!

Смотрите в феврале: спектакли «Как важно быть серьезным», «Человек и сверхчеловек», «Гамлет: Камбербэтч» , оперы «Лулу», «Искатели жемчуга» и балет «Укрощение строптивой».
TheatreHD: Как важно быть серьезным. 02.02.2016, 19:30. 16+
Исполнитель роли Пуаро Дэвид Суше в роли леди Брэкнелл в новой постановке язвительного шедевра Оскара Уайльда. Двое друзей-холостяков, очаровательный денди Алджернон Монкриф и невероятно надежный Джон Уординг, вынуждены вести двойную жизнь, чтобы иметь возможность ухлестывать за очаровательными Гвендолен Ферфакс и Сесили Кардью. Но вскоре джентльменам придется столкнуться с запутанными и уморительными последствиями их собственных обманных маневров, а также с весьма суровой леди Брэкнелл.
«Как важно быть серьезным», заработавшая репутацию лучшей пьесы Уайльда, регулярно ставится по сей день на театральных подмостках всего мира. Впервые она была представлена публике 14 февраля 1895 года в лондонском театре Святого Джеймса, и в 2015-м году пьеса празднует свое 120-летие.
TheatreHD: Лулу. 06.02.2016, 15:00. 16+
«Лулу» станет второй после сенсационного «Носа» работой Уильяма Кентриджа в Мет. Кентридж, чья художественная манера самобытна и узнаваема, поставит шокирующий шедевр Берга о молодой женщине, перед сексуальностью которой невозможно устоять, но ее поведение разрушает жизнь каждого, кто подпадает под ее чары. Для Джеймса Ливайна «Лулу» – одна из знаковых опер в карьере, он дирижировал ею с самого первого появления в репертуаре Мет в 1977 году. Марлис Петерсен вновь продемонстрирует свое мастерство в роли Лулу, ее партнерами станут Сюзан Грэм (графиня Гешвитц, одна из обожательниц Лулу), а также Даниэль Бренна, Пол Гроувз, Йохан Ройтер и Франц Грюндхебер, которые сыграют мужчин, ставших жертвами чар Лулу.
TheatreHD: Человек и сверхчеловек. 09.02.2016, 19:30. 16+
Рэйф Файнс в своей театральной ипостаси известен как преимущественно шекспировский актер, нечасто «выбирающийся» в современную драматургию. Хотя не стоит забывать, что именно Файнс первым презентовал публике роли, впоследствии сыгранные другими актерами в популярных кинопостановках (Карл Юнг в «Говорящем лекарстве» Кристофера Хэмптона, экранизированном Кроненбергом, и Ален в «Боге резни» Ясмины Резы, экранизированном Полански).
В новом спектакле лондонского Национального театра Файнс отправится в путешествие к истокам драматургии XX века и исполнит роль Джона Таннера в пьесе Бернарда Шоу «Человек и сверхчеловек» (1903).
Созданная Шоу в ответ на призыв поклонников написать пьесу про Дон Жуана, пьеса предлагает трактовку мифа о роковом любовнике, погруженную в культурную атмосферу Англии начала XX века и пропущенную сквозь фильтр навеянных Ницше социально-философских идей самого драматурга. Современный Дон Жуан предстает в пьесе образованным плейбоем-анархистом в самом расцвете сил – автором «Карманного руководства революционера», приложенного к пьесе, которого умирающий миллионер назначает одним из опекунов своей юной дочери Анны.
Пропитанные фирменным остроумием Шоу перипетии сближения свободомыслящего Таннера и его молодой протеже, склонной к тому, чтобы сделать нового Дон Жуана своим супругом, и составляют основу действия пьесы, третий акт которой полностью оккупирован знаменитой интерлюдией – беседой настоящего Дон Жуана с дьяволом в аду.
Режиссером спектакля выступит молодой талантливый Саймон Годвин, покоривший театралов своей постановкой «Двух веронцев» на сцене Королевской Шекспировской компании в этом году. Интересно, что Файнсу уже приходилось изображать Таннера – в радиопостановке BBC 1996 года.
TheatreHD: Укрощение строптивой. 16.02.2016, 19:00. 16+
Самая яркая современная работа на сцене Большого театра, созданная на музыку великого композитора ХХ века Дмитрия Шостаковича хореографом Жаном Кристофом Майо по мотивам пьесы Уильяма Шекспира.
Впервые руководитель балета Монте-Карло согласился сделать новую постановку не со своей родной труппой – и каждый образ, созданный им на сцене, рождался на основе индивидуальностей артистов Большого театра.
TheatreHD: Гамлет: Камбербэтч. 23.02.2016, 19:30. 16+
Номинант на премию «Оскар» Бенедикт Камбербэтч (сериал BBC «Шерлок», фильм «Игра в имитацию», спектакль «Франкенштейн» Дэнни Бойла) исполнит главную роль в бессмертной трагедии Уильяма Шекспира.
Королевская семья разваливается на части: король убит, его коварный брат взошел на трон. Принц Гамлет, впавший в отчаяние, вынужден мстить за смерть своего отца, и сложившаяся при дворе ситуация ставит под угрозу не только безопасность всей страны, но и рассудок принца.
Постановка Sonia Friedman Productions на сцене театра «Барбикан»
TheatreHD: Искатели жемчуга. 27.02.2016, 15:00. 16+
В последний раз «Искатели жемчуга» звучали со сцены Мет в 1916 году, во времена Энрико Карузо. Теперь постановкой этого нежного создания Бизе займется Пенни Вулкок, ранее работавшая над «Доктором Атомиком» Джона Адамса. Под управлением Джанандреа Нозеды в главных партиях выступят Диана Дамрау (прекрасная жрица Лейла), Мэтью Поленцани и Мариуш Квечень (Надир и Зурга, искатели жемчуга, чья дружба проходит испытание любовным соперничеством. Именно их дуэт, Au fond du temple saint, стал одним из самых известных дуэтов в оперной литературе).
* Спектакли демонстрируются на языке оригинала с субтитрами.
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