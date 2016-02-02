TheatreHD: шедевры мирового театра на экране кинотеатра «Слава»!

TheatreHD: Человек и сверхчеловек. 09.02.2016, 19:30. 16+



Рэйф Файнс в своей театральной ипостаси известен как преимущественно шекспировский актер, нечасто «выбирающийся» в современную драматургию. Хотя не стоит забывать, что именно Файнс первым презентовал публике роли, впоследствии сыгранные другими актерами в популярных кинопостановках (Карл Юнг в «Говорящем лекарстве» Кристофера Хэмптона, экранизированном Кроненбергом, и Ален в «Боге резни» Ясмины Резы, экранизированном Полански).

В новом спектакле лондонского Национального театра Файнс отправится в путешествие к истокам драматургии XX века и исполнит роль Джона Таннера в пьесе Бернарда Шоу «Человек и сверхчеловек» (1903).

Созданная Шоу в ответ на призыв поклонников написать пьесу про Дон Жуана, пьеса предлагает трактовку мифа о роковом любовнике, погруженную в культурную атмосферу Англии начала XX века и пропущенную сквозь фильтр навеянных Ницше социально-философских идей самого драматурга. Современный Дон Жуан предстает в пьесе образованным плейбоем-анархистом в самом расцвете сил – автором «Карманного руководства революционера», приложенного к пьесе, которого умирающий миллионер назначает одним из опекунов своей юной дочери Анны.

Пропитанные фирменным остроумием Шоу перипетии сближения свободомыслящего Таннера и его молодой протеже, склонной к тому, чтобы сделать нового Дон Жуана своим супругом, и составляют основу действия пьесы, третий акт которой полностью оккупирован знаменитой интерлюдией – беседой настоящего Дон Жуана с дьяволом в аду.

Режиссером спектакля выступит молодой талантливый Саймон Годвин, покоривший театралов своей постановкой «Двух веронцев» на сцене Королевской Шекспировской компании в этом году. Интересно, что Файнсу уже приходилось изображать Таннера – в радиопостановке BBC 1996 года.