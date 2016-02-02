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Самый дешевый автомобиль с автоматом для России будет стоить 369 тысяч

2 февраля 2016, 08:38
Производитель озвучил цены.

Накануне появилась информация от бренда «Ravon», сменившего в прошлом году известную марку «Daewoo». Как сообщают «Вести.Ru», производитель готовит к продаже в России свою новую модель R2, являющуюся, по сути, с небольшими изменениями, модификацией субкомпактного городского хэтчбека Chevrolet Spark.

Ravon R2 по заявленной производителем цене в 369 тысяч рублей станет наиболее дешевым из продаваемых автомобилей с автоматической коробкой передач на нашем рынке.

Пока доступен только Ravon R2 в комплектации Comfort с бензиновым 1,2-литровым двигателем мощностью 85 л.с. Механической коробки нет, есть только 4-ступенчатая АКПП.


До выхода на рынок R2 наиболее дешевыми «автоматами» в России были Lifan Solano (от 430 тысяч рублей) и седан Lada Granta (от 453 тысяч рублей).

Ravon R2 в своем базовом комплекте Comfort имеет только усилитель руля, АБС, две подушки безопасности и небольшую аудиосистему.

Позже производитель планирует выпуск более «укомплектованных» версий Optimum и Elegant, уже с 6-ю подушками безопасности, обогревом передних сидений, кондиционером, электропакетом, легкосплавными колесами и задним парктроником.


Фото: gm-uzbekistan.com


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