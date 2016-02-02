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Самые любимые машины сибирских угонщиков - первые три места у Тойоты

2 февраля 2016, 20:29
Десятка самых угоняемых автомобилей.

Специалистами Сибирского регионального центра «АльфаСтрахования» проведен анализ данных о хищениях транспортных средств, которые были застрахованы по каско за время с 2014 по 2015 год. В результате был составлен рейтинг самых угоняемых автомобилей Сибири.

На протяжении нескольких лет вершину данного рейтинга занимают автомобили Toyota. По итогам прошедшего года первые три места достались транспортным средствам именно популярного японского производителя.

В 2015 году самой угоняемой стала модель Camry, возглавившая перечень с долей в 22,9% от общего числа хищений в регионе. На втором месте с показателем в 18,5% расположился внедорожник Land Cruiser 200. Замкнул тройку автомобиль Toyota RAV4 (8,2%), который в 2014 возглавлял данный рейтинг.

Отечественный автомобиль Lada Priora оказался четвертным по частоте хищений с долей угонов по Сибири в 6,4%. Пятую строчку занимает Lexus GX460 (5,2%), шестую – Toyota Premio (4,1%), на седьмой позиции расположится Nissan Juke (3,3%), Toyota Ist (2,6%), Nissan Tiida (1,5%), Volkswagen Polo (1,4%).

Таким образом, очевидна высокая популярность у угонщиков японских автомобилей Toyota, данная тенденция сохраняется уже на протяжении нескольких лет. Во многом это объясняется высокой долей продаж этих транспортных средств на российском авторынке, а также большим количеством ввоза этих машин с пробегом.


Фото: иллюстрация

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