Самые любимые машины сибирских угонщиков - первые три места у Тойоты

Специалистами Сибирского регионального центра «
На протяжении нескольких лет вершину данного рейтинга занимают автомобили Toyota. По итогам прошедшего года первые три места достались транспортным средствам именно популярного японского производителя.
В 2015 году самой угоняемой стала модель Camry, возглавившая перечень с долей в 22,9% от общего числа хищений в регионе. На втором месте с показателем в 18,5% расположился внедорожник Land Cruiser 200. Замкнул тройку автомобиль Toyota RAV4 (8,2%), который в 2014 возглавлял данный рейтинг.
Отечественный автомобиль Lada Priora оказался четвертным по частоте хищений с долей угонов по Сибири в 6,4%. Пятую строчку занимает Lexus GX460 (5,2%), шестую – Toyota Premio (4,1%), на седьмой позиции расположится Nissan Juke (3,3%), Toyota Ist (2,6%), Nissan Tiida (1,5%), Volkswagen Polo (1,4%).
Таким образом, очевидна высокая популярность у угонщиков японских автомобилей Toyota, данная тенденция сохраняется уже на протяжении нескольких лет. Во многом это объясняется высокой долей продаж этих транспортных средств на российском авторынке, а также большим количеством ввоза этих машин с пробегом.
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