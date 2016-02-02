Самые любимые машины сибирских угонщиков - первые три места у Тойоты

В 2015 году самой угоняемой стала модель Camry, возглавившая перечень с долей в 22,9% от общего числа хищений в регионе. На втором месте с показателем в 18,5% расположился внедорожник Land Cruiser 200. Замкнул тройку автомобиль Toyota RAV4 (8,2%), который в 2014 возглавлял данный рейтинг.