Россияне смогут улететь в Европу за 999 рублей

Маршрут запланирован от Москвы до Меммингена (Германия), откуда можно будет добраться на автобусе до Мюнхена или до Цюриха (Швейцария). Минимальная цена билета туда и обратно составит с учетом всех надбавок 999 рублей. На каждом рейсе будет от одного до двух таких билетов, исключением является первый – 20 билетов, сообщает издание « Известия » со ссылкой на пресс-службы российского лоукостера.