Россияне смогут улететь в Европу за 999 рублей

Российский лоукостер «Победа», входящий в группу «Аэрофлот», с вечера сегодняшнего дня начинает продажу билетов в Европу за 999 рублей, первый рейс состоится 3 марта.
Маршрут запланирован от Москвы до Меммингена (Германия), откуда можно будет добраться на автобусе до Мюнхена или до Цюриха (Швейцария). Минимальная цена билета туда и обратно составит с учетом всех надбавок 999 рублей. На каждом рейсе будет от одного до двух таких билетов, исключением является первый – 20 билетов, сообщает издание «
Рейс в Мемминген (Германия) будет всего лишь четвертым международным для компании «Победа», ранее запускались рейсы в Бергамо (Италия), Братиславу (Словакия) и Кельн (Германия). Тогда использовалась аналогичная схема, по которой на автобусе можно было добраться до австрийской Вены из Братиславы, в Милан из Бергамо, в Дортмунд и Дюссельдорф из Кельна.
Представители компании объясняют выбор Меммингена его удачным расположением, откуда на автобусе всего за час можно добраться до Мюнхена, до Цюриха – за два с половиной.
Ранее авиакомпанией открывался рейс Москва – Зальцбург, ожидалось, что данное направление станет популярным среди сноубордистов и горнолыжников. Но спустя некоторое время маршрут был закрыт, поскольку пользовался небольшим спросом.
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