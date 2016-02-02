Путин поддержал налог на Google и Apple – смартфоны станут дороже

На данный момент зарубежные корпорации налог на добавленную стоимость не платят, при покупке пользователями их приложений, фильмов, музыки и иллюстраций. К таким сервисам относятся Apple App Store и Google Play. В случае введения нового налога, владельцам смартфонов и планшетов, очевидно, придется платить больше за контент магазинов приложений, который вырастет в цене.



В декабре прошлого года в Госдуму соответствующий законопроект внесли депутаты Владимир Парахин и Андрей Луговой. По мнению авторов, также необходимо установить особенности постановки на налоговый учет компаний реализующих электронные услуги на территории России.