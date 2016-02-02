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Путин поддержал налог на Google и Apple – смартфоны станут дороже

2 февраля 2016, 11:46
Из-за возможного роста стоимости на контент магазинов приложений.

Владимир Путин отдал распоряжение о подготовке предложения, направленного на уравнивание клиентов зарубежных и российских компаний при использовании контента.

Ряд поручений Президентом РФ был отдан в ходе форума «Интернет Экономика», одно из которых касается использования пользователями контента киперкомпаний. В частности отмечена необходимость изменения в законодательстве, которое могло бы обеспечить равные условия для деятельности всех онлайн-корпораций в России, сообщается на официальном сайте российского лидера.

До начала осени представителями Минфина, Минэкономразвития, ФАС, Минпромторга, ФНС и Минкомсвязи должны быть подготовлены соответсвующие поправки. Есть вероятность, что может быть введен НДС при продаже контента из России зарубежным компаниям.

На данный момент зарубежные корпорации налог на добавленную стоимость не платят, при покупке пользователями их приложений, фильмов, музыки и иллюстраций. К таким сервисам относятся Apple App Store и Google Play. В случае введения нового налога, владельцам смартфонов и планшетов, очевидно, придется платить больше за контент магазинов приложений, который вырастет в цене.

В декабре прошлого года в Госдуму соответствующий законопроект внесли депутаты Владимир Парахин и Андрей Луговой. По мнению авторов, также необходимо установить особенности постановки на налоговый учет компаний реализующих электронные услуги на территории России.


Фото: иллюстрация

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