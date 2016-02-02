Пойманы два омича, подозреваемые в нападении на таксиста с ножом

В Омске заключили под стражу двух мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на таксиста в Кировском округе. Молодым людям грозит тюрьма на срок до 10 лет.
Накануне по ходатайству следователя городского отдела полиции в здании Кировского районного суда подозреваемых в тяжком преступлении взяли под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Портал Gorod55.ru ранее сообщал, что ночью 30 января на улице Мельничной
Сотрудникам вневедомственной охраны удалось задержать подозреваемых на улице Грибоедова. Установлено, что у водителя похитили 700 рублей и навигатор, также оказались проколотыми шины и вырваны провода на капоте самого ВАЗа. На месте преступления был обнаружен нож. Молодым людям 26 и 23 лет, ранее судимым, грозит до 10 лет лишения свободы.
По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
Фото: 55.mvd.ru