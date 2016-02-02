Пойманы два омича, подозреваемые в нападении на таксиста с ножом

Портал Gorod55.ru ранее сообщал, что ночью 30 января на улице Мельничной двое пассажиров напали на таксиста , доставившего их туда. Водитель после разговора с одним из злоумышленников понял, что оплачивать проезд никто не собирается. Второй, угрожая ножом, потребовал от гражданина отдать все имеющиеся деньги. Потерпевшему удалось выбежать из автомобиля и скрыться. Полицию таксист вызвал, воспользовавшись телефоном проезжавших мимо омичей.