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Пойманы два омича, подозреваемые в нападении на таксиста с ножом

2 февраля 2016, 19:05
Опасные пассажиры.

В Омске заключили под стражу двух мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на таксиста в Кировском округе. Молодым людям грозит тюрьма на срок до 10 лет.

Накануне по ходатайству следователя городского отдела полиции в здании Кировского районного суда подозреваемых в тяжком преступлении взяли под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Портал Gorod55.ru ранее сообщал, что ночью 30 января на улице Мельничной двое пассажиров напали на таксиста, доставившего их туда. Водитель после разговора с одним из злоумышленников понял, что оплачивать проезд никто не собирается. Второй, угрожая ножом, потребовал от гражданина отдать все имеющиеся деньги. Потерпевшему удалось выбежать из автомобиля и скрыться. Полицию таксист вызвал, воспользовавшись телефоном проезжавших мимо омичей.

Сотрудникам вневедомственной охраны удалось задержать подозреваемых на улице Грибоедова. Установлено, что у водителя похитили 700 рублей и навигатор, также оказались проколотыми шины и вырваны провода на капоте самого ВАЗа. На месте преступления был обнаружен нож. Молодым людям 26 и 23 лет, ранее судимым, грозит до 10 лет лишения свободы.

По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
Фото: 55.mvd.ru

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