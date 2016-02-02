Падение зарплат россиян на 10% – влияние дешевеющего рубля

Вслед за рублем упали и доходы жителей нашей страны. Несмотря на рост номинальной зарплаты на 4,6% в 2015 году, до 33 915 рублей, реальные доходы россиян упали на 9,5%. Происходит это на фоне высочайшего с 2008 года уровня инфляции – 12,9%.