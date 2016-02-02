Падение зарплат россиян на 10% – влияние дешевеющего рубля

Сегодняшние российские тенденции обесценивания рубля и инфляции оказывают серьезное влияние на благосостояние граждан. Несмотря на рост номинальных заработных плат, покупательная способность заметно снизилась.
По итогам прошедшего 2015 года российский рубль потерял 30% своей стоимости относительно американского доллара. За отчетный период более внушительное падения национальной валюты случилось лишь с казахским тенге, азербайджанским манатом, украинской гривной и белорусским рублем, сообщает
Вслед за рублем упали и доходы жителей нашей страны. Несмотря на рост номинальной зарплаты на 4,6% в 2015 году, до 33 915 рублей, реальные доходы россиян упали на 9,5%. Происходит это на фоне высочайшего с 2008 года уровня инфляции – 12,9%.
В декабрьском исследовании «Левада-центром» было выяснено, что более половины жителей России (58%) начали экономить на повседневных расходах и питании, годом ранее данный показатель находился на уровне 37%.
На основе изучения данных Росстата РБК было подсчитано, что среднестатистический россиянин мог позволить себе на одну заработную плату в декабре 2013 и в декабре 2015 года.
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Фото в тексте: rbc.ru