Падение доллара до 68 рублей из-за роста нефтяных цен до $40

На сегодняшний день сохраняется тенденция отогревания российской валютой движения котировок «черного золота». Поднявшиеся до 35,17 долларов за баррель цены на нефть спровоцировали снижение курса евро до 82,54 рубля, доллара – до 75,82.
Ранее стало известно, что Банком России сохранена ключевая ставка на уровне 11%, таким образом, зафиксирован рост рисков разгона инфляции, спровоцированных январским падением стоимости нефти. На рынке данное решение было ожидаемым, поэтому реакции на него не последовало. В ЦБ отмечается, что дальнейшее повышение ставок не исключено.
Ожидается, что рубль и дальше продолжит отыгрывание нефтяных котировок. Движение рынка в сторону повышение стоимости «черного золота» отчасти спровоцировано планами России и ОПЕК обсудить ситуацию с добычей сырья, есть некоторая вероятность, что данная встреча приведет к определенному снижению уровня добычи, сообщает «
Однако решение о снижении уровня добычи нефти принять не так просто в связи с высоким уровнем конкуренции за долю на рынке, а также в связи с недавним выходом на него Ирана, который может, напротив, увеличить объемы получения сырья.
Отмечается, что курс российской валюты будет по-прежнему опираться на котировки «черного золота». При росте цен сырья до $40 за баррель и выше рубль укрепится до 68-69 против американской валюты и 74-75 против евро. Соответственно снижение стоимости нефти спровоцирует ослабление рубля.
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