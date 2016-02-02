Город55
ГлавноеВсе новости

Падение доллара до 68 рублей из-за роста нефтяных цен до $40

2 февраля 2016, 09:38
Оптимистичная тенденция.

На сегодняшний день сохраняется тенденция отогревания российской валютой движения котировок «черного золота». Поднявшиеся до 35,17 долларов за баррель цены на нефть спровоцировали снижение курса евро до 82,54 рубля, доллара – до 75,82.

Ранее стало известно, что Банком России сохранена ключевая ставка на уровне 11%, таким образом, зафиксирован рост рисков разгона инфляции, спровоцированных январским падением стоимости нефти. На рынке данное решение было ожидаемым, поэтому реакции на него не последовало. В ЦБ отмечается, что дальнейшее повышение ставок не исключено.

Ожидается, что рубль и дальше продолжит отыгрывание нефтяных котировок. Движение рынка в сторону повышение стоимости «черного золота» отчасти спровоцировано планами России и ОПЕК обсудить ситуацию с добычей сырья, есть некоторая вероятность, что данная встреча приведет к определенному снижению уровня добычи, сообщает «Российская Газета».

Однако решение о снижении уровня добычи нефти принять не так просто в связи с высоким уровнем конкуренции за долю на рынке, а также в связи с недавним выходом на него Ирана, который может, напротив, увеличить объемы получения сырья.

Отмечается, что курс российской валюты будет по-прежнему опираться на котировки «черного золота». При росте цен сырья до $40 за баррель и выше рубль укрепится до 68-69 против американской валюты и 74-75 против евро. Соответственно снижение стоимости нефти спровоцирует ослабление рубля.


Фото: иллюстрация

#Новости#Главное#Общество#Бизнес
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20