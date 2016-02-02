Омск закроют для дрифтеров – шум от моторов достал жителей

«Ко мне обращаются жители домов по улицам Энтузиастов и Химиков, жалуются на гонщиков, которые шумят на парковке возле ”О'Кей”, не дают спать... Сегодня еще раз звонили мне, спрашивали, сколько нужно подписей, чтобы обратиться к президенту Путину. Можно ли как-то помочь им?..»