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Омск закроют для дрифтеров – шум от моторов достал жителей

2 февраля 2016, 17:48
Кардинальные меры.

В ближайшее время в нашем городе ожидается введение новых мер в борьбе с любителями «пошуметь моторами» в вечернее и ночное время суток.

Для этого, как сообщает ИА «ОмскРегион», полиция направит собственникам городских торговых комплексов письма-предложения о закрытии парковок в нерабочее время.

Инициатива была озвучена на комитете по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка горсовета. Депутат Алексей Ложкин попросил начальника УМВД России по городу Омску Алексея Меркушова взять на особый контроль жалобы горожан, связанные с проблемой дрифтеров:

«Ко мне обращаются жители домов по улицам Энтузиастов и Химиков, жалуются на гонщиков, которые шумят на парковке возле ”О'Кей”, не дают спать... Сегодня еще раз звонили мне, спрашивали, сколько нужно подписей, чтобы обратиться к президенту Путину. Можно ли как-то помочь им?..»

Алексей Меркушов на это ответил, что в ближайших планах омской полиции работа с дрифтерами будет усилена. Большинство обращений граждан, которые начальник УМВД России по городу Омску рассматривает на личном приеме граждан как раз и касаются проблемы дрифтеров, а так же безопасности движения по улицам нашего города в целом.

Собственникам торговых площадей будут направлены соответствующие информационные письма, в которых предложат «эти парковки в ночное время, когда не работают магазины, брать и закрывать».

Результат работы обсудят на Горсовете через месяц. Депутат Иван Федин также предложил обратить особое внимание на Кировский округ – улицу Конева 12-го микрорайона – от улицы Ватутина до улицы 70 лет Октября.


Фото: иллюстрация

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