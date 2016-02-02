Мэр Омска рассказал о своей отставке

Накануне в Омске состоялась пресс-конференция с мэром Вячеславом Двораковским. Градоначальник вкратце подвел итоги 2015 года и ответил на вопросы, касающиеся подготовки к 300-летнему юбилею, дорожного хозяйства, транспорта и слухов об отставке. В целом чиновник резюмировал, что 2016 год будет сложным.
В первую очередь Двораковский отметил, что городам России не хватает финансирования, но вместе с тем Омск неплохо справляется с поставленными задачами. Так, он вспомнил, что еще три года назад мало, кто верил, что город справится с программой по детским садам. Тем не менее на данный момент все дети от трех до семи лет обеспечены местами, передает
Затем мэр перешел к дорогам. Однако и здесь все не так уж и плохо, по его словам. В прошлом году сдано семь крупных объектов, среди которых развязка на Гагарина - Щербанева, новая дорога на улице Завертяева, на Торговой, на 24-й Северной и на 21-й Амурской. В 2016 муниципалитет снижать темпы не намерен. В перспективе строительство дороги-дублера 70 лет Октября и завершение строительства путепровода на 15-й Рабочей. В этом году город получит 650 миллионов на строительство дорог, причем в первую очередь ремонтировать будут те улицы, за которые проголосовало большинство граждан.
К концу месяца завершатся поиски подрядчика на реконструкцию Омской крепости. На шесть объектов планируется потратить 539 миллионов. Ко дню города, скорее всего, успеют сделать фасады, кровлю и благоустройство, а остальное – к концу года. По поводу Любинского проспекта и прилегающих территорий: вместо чугунных фонарей на улице Ленина появятся новые, более «исторически приближенные к тем фонарям, которые были на улице в то время».
Двораковский также прокомментировал вопрос о стройке в центральном парке. Известно, что мэрия против возведения кинотеатра в парке им. 30-летия ВЛКСМ. Если же суд третьей инстанции решит, что все законно, то под стройку придется выделить землю.
Поговорили на пресс-конференции и об общественном транспорте: пока что нет возможности купить новые машины. Средства появятся с увеличением пассажиропотока. Также мэр четко дал понять, что экономически обоснованного тарифа не будет. Для жителей это, конечно, будет тяжело, но приходится жить в реальных условиях экономики. Муниципалитет не сможет компенсировать все затраты. Двораковский добавил, что трамваи не уйдут с улиц города, правда, развивать инфраструктуру будут, когда в бюджете появятся средства.
Градоначальник дал комментарий и по поводу слухов о своей отставке. Он отметил, что это действительно слухи, с источниками которых он не знаком, тем более Двораковский не знает о целях их распространения. Чиновник намерен доработать до 2017 года, как и положено.