Мэр Омска рассказал о своей отставке

Затем мэр перешел к дорогам. Однако и здесь все не так уж и плохо, по его словам. В прошлом году сдано семь крупных объектов, среди которых развязка на Гагарина - Щербанева, новая дорога на улице Завертяева, на Торговой, на 24-й Северной и на 21-й Амурской. В 2016 муниципалитет снижать темпы не намерен. В перспективе строительство дороги-дублера 70 лет Октября и завершение строительства путепровода на 15-й Рабочей. В этом году город получит 650 миллионов на строительство дорог, причем в первую очередь ремонтировать будут те улицы, за которые проголосовало большинство граждан.