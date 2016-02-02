Известную певицу и актрису застукали в голом виде за роялем – фото 18+



В творческом плане Рита Ора известна не только в Великобритании, но и по всему миру. Ее песни весьма популярны, кроме этого девушка пробует себя в киноискусстве. В 2013 году она снялась в фильме «Форсаж 6», а в 2015-м в фильме «50 оттенков серого». Ее сингл Grateful был номинирован на премию «Оскар» в номинации «Лучшая оригинальная песня к фильму».

