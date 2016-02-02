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Известную певицу и актрису застукали в голом виде за роялем – фото 18+

2 февраля 2016, 16:09
Поклонники в шоке.

Известная британская певица албанского происхождения 25-летняя Рита Ора недавно засветилась в целой серии фотографий в стиле «ню», сделанных для журнала Lui. Девушка попала на обложку издания.


Некоторые поклонники творчества Риты Оры были шокированы ее излишней откровенностью, посчитав, что талант певицы хорошо виден и без топлесс-снимков.


Сама Рита объяснила свою выходку следующим образом – творчество не терпит границ и условностей. Певице надоело, что за ней постоянно охотятся папарацци, пытаясь урвать откровенные подробности. Вместо этого, самое горячее Рита продемонстрировала сама.


Еще одно суперфото – девушка позирует за роялем. И она, как бы, ну совершенно захвачена своим творчеством. Из всей одежды на ней только белые кроссовки. Наслаждайтесь, папарацци.


В творческом плане Рита Ора известна не только в Великобритании, но и по всему миру. Ее песни весьма популярны, кроме этого девушка пробует себя в киноискусстве. В 2013 году она снялась в фильме «Форсаж 6», а в 2015-м в фильме «50 оттенков серого». Ее сингл Grateful был номинирован на премию «Оскар» в номинации «Лучшая оригинальная песня к фильму».


#Новости#Афиша#18+#Музыка#Общество
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