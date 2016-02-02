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Эпичная авиакатастрофа, спасение жизней

2 февраля 2016, 09:07
«У нас руки, а у него крылья»

В России весной 2016 года ожидается премьера ремейка еще одного легендарного советского фильма «Экипаж». Версия 1979 года, созданная режиссером Александром Миттой в свое время получала статус первого российского фильма-катастрофы за счет революционных по тому времени спецэффектов и мощного драматического фона.


Советский «Экипаж» подняли в небо такие звезды экрана, как Георгий Жжёнов, Анатолий Васильев, Леонид Филатов и Александра Яковлева. Фильм 1979 года стал рекордным по прокату – его посмотрели более 70 миллионов человек. И еще один рекорд – одна из первых постельных сцен на большом советском экране. Александра Яковлева мгновенно стала секс-символом.


Так вот, уже в наше время «Экипаж» решили переснять и для этого пригласили не менее тяжелую артиллерию. Пассажиров самолета снова будут спасать ведущие актеры уже российского кинематографа – Данила Козловский и Владимир Машков. А также Агне Грудите, Катерина Шпица, Сергей Газаров, Елена Яковлева и Сергей Шакуров.

Сможет ли новая версия перекрыть поп популярности оригинальный фильм, зритель узнает 21 апреля 2016 года. Новый официальный трейлер «Экипажа» вышел в конце января.



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