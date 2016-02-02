Эпичная авиакатастрофа, спасение жизней



Так вот, уже в наше время «Экипаж» решили переснять и для этого пригласили не менее тяжелую артиллерию. Пассажиров самолета снова будут спасать ведущие актеры уже российского кинематографа – Данила Козловский и Владимир Машков. А также Агне Грудите, Катерина Шпица, Сергей Газаров, Елена Яковлева и Сергей Шакуров.