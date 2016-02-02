ДТП в Омске: грузовик протаранил автобус с пассажирами

В Кировском округе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского транспорта. В результате столкновения пострадал водитель грузовика.
Сегодня, 2 февраля, в 09:30 в дежурную часть ГИБДД сообщили об автоаварии. На место выехала следственно-оперативная группа и бригада скорой помощи. Предварительно установлено, что водитель иномарки Isuzu Elf, мужчина 1970 года рождения, двигаясь по улице Димитрова, не предоставил преимущество автобусу «Лиаз» и столкнулся с ним. Последний поворачивал налево на улицу Володарского по главной дороге.
В результате ДТП водителя грузовика доставили в больницу. На момент столкновения в салоне автобуса №36 находились 7 пассажиров. Пока что никто из них за помощью к медикам не обращался. Полицейские устанавливают обстоятельства и причины происшествия.
По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области