ДТП в Омске: грузовик протаранил автобус с пассажирами

Сегодня, 2 февраля, в 09:30 в дежурную часть ГИБДД сообщили об автоаварии. На место выехала следственно-оперативная группа и бригада скорой помощи. Предварительно установлено, что водитель иномарки Isuzu Elf, мужчина 1970 года рождения, двигаясь по улице Димитрова, не предоставил преимущество автобусу «Лиаз» и столкнулся с ним. Последний поворачивал налево на улицу Володарского по главной дороге.