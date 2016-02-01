В Швейцарии будут "просто так" платить каждому по 2250 евро в месяц

Швейцария станет первой в мире страной, где граждане в ходе референдума решат, хотят ли они получать ежемесячный гарантированный доход от государства в размере 2500 швейцарский франков (€2250).
Данное голосование состоится 5 июня, инициировано его проведение группой общественных деятелей, в число которых входят бывший спикер парламента Освальд Сигг и публицист Даниэли Штрауб. Несовершеннолетним также предполагаются выплаты в размере 625 швейцарских франков (€500), сообщает британское издание
Тем не менее, несмотря на заманчивую перспективу прекратить всяческую трудовую деятельность, большинство жителей Швейцарии этого делать не намереваются. Согласно проведенному исследованию, лишь 2% опрошенных изъявили желание уволиться и просто получать деньги от государства, 8% респондентов отметили, что рассмотрят такую возможность, решение примут в зависимости от обстоятельств.
Сторонники подобного рода изменений в законодательстве убеждены, что подавляющее число швейцарцев изъявят желание трудоустроиться и работать в той области, которая будет им действительно интересна, а не в той, где больше заработная плата. Таким образом, согласно замыслу авторов инициативы, нововведение спровоцирует разрыв между благосостоянием и занятностью.
Реализация такой системы может обходиться государству в 208 миллиардов франков ежегодно, 153 из которых планируется взять из налогов, а оставшуюся сумму – из фонда социального обеспечения.
Для некоторых государств безвозмездные выплаты гражданам – довольно привычная инициатива. Например, правительством Саудовской Аравии перечисляется 10 тысяч долларов на счет каждого новорожденного, после выдается 80 тысяч на приобретение жилья и 13 тысяч каждому выпускнику ВУЗа. В Кувейте каждому новорожденному открывается государством банковский счет в размере $3 тысяч доллар, также гражданам предоставляется беспроцентный кредит в размере $220 тысяч для постройки жилья. В Арабских Эмиратах каждому новорожденному выделяется $150 тысяч отчислений от продажи «черного золота».
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