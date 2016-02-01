В Швейцарии будут "просто так" платить каждому по 2250 евро в месяц

Для некоторых государств безвозмездные выплаты гражданам – довольно привычная инициатива. Например, правительством Саудовской Аравии перечисляется 10 тысяч долларов на счет каждого новорожденного, после выдается 80 тысяч на приобретение жилья и 13 тысяч каждому выпускнику ВУЗа. В Кувейте каждому новорожденному открывается государством банковский счет в размере $3 тысяч доллар, также гражданам предоставляется беспроцентный кредит в размере $220 тысяч для постройки жилья. В Арабских Эмиратах каждому новорожденному выделяется $150 тысяч отчислений от продажи «черного золота».