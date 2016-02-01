В Омске угнан Lexus за 2 млн – владелец предлагает вознаграждение

В группе «ЧП Омск» в социальной сети во «ВКонтакте» пользователь сообщил о пропаже своего автомобиля Lexus LX 570. По его словам, иномарку угнали от дома №4/1 по улице Туполева в Кировском округе сегодня, 1 февраля, в промежутке между тремя и пятью утра. Гражданин предлагает омичам вознаграждение за информацию о ее местонахождении. Средняя стоимость иномарки составляет более двух миллионов рублей.