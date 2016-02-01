В Омске угнан Lexus за 2 млн – владелец предлагает вознаграждение

На Левом берегу неизвестные угнали дорогостоящую иномарку, припаркованную у дома. За информацию о внедорожнике его владелец предложил вознаграждение через соцсети.
В группе «ЧП Омск» в социальной сети во «ВКонтакте» пользователь сообщил о пропаже своего автомобиля Lexus LX 570. По его словам, иномарку угнали от дома №4/1 по улице Туполева в Кировском округе сегодня, 1 февраля, в промежутке между тремя и пятью утра. Гражданин предлагает омичам вознаграждение за информацию о ее местонахождении. Средняя стоимость иномарки составляет более двух миллионов рублей.
В пресс-службе УГИБДД УМВД России по Омской области порталу Gorod55.ru информацию о происшествии подтвердили. В данный момент дело прорабатывается, посты ДПС предупреждены для поиска машины.