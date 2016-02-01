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В Омске – экстренные меры из-за гриппа: всё закрыть, всем надеть маски

1 февраля 2016, 15:17
Резкое превышение эпидемического порога. Около трети заболевших – со «свиным гриппом».

Пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Омской области 1 февраля публикует Постановление Главного государственного санитарного врача по нашему региону, связанное с мерами по снижению заболеваемости гриппом и ОРВИ.


Сообщается, что в Омской области с 25 по 31 января зарегистрировано 21270 случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Это на 63,42% выше уровня эпидемического порога.

В Омске за тот же период зарегистрировано 16361 случаев – эпидпорог превышен более чем на 84 процента.

Превышение произошло в основном из-за скачка заболеваемости среди детей младше 14 лет. Прирост по сравнению с предыдущим недельным периодом составил около 100 процентов – по области 95, по городу 80.

Среди заболевших гриппом с 25 по 31 января около 31 процента составил лабораторно подтвержденный «свиной грипп», вирус А(H1N1)2009pdm.

На основании этого, а также на основании соответствующего ФЗ, Главный омский санврач постановил в частности рекомендовать мэру города и главам муниципальных районов области закрыть школы, а детям продлить каникулы. Ввести масочный режим в торговле и общественном транспорте.

Министерству здравоохранения – контролировать достаточное количество в аптеках и лечебных учреждениях противовирусных препаратов и других средств защиты. Выделить транспорт для посещения больных гриппом на дому. Закрыть стационары для посещения больных извне.

В тяжелых случаях при гриппе и ОРВИ обеспечить госпитализацию больных. Особенно это касается детей, беременных и лиц, проживающих в общежитиях.

Пациентов с признаками ОРВИ в поликлиниках принимать раздельно с другими заболевшими или перевести работу с ними на дом.

Подготовить отделения в стационарах для госпитализации больных гриппом. Проводить разъяснительную работу среди населения об опасности гриппа, ОРВИ и внебольничной пневмонии.

Министерствам труда, образования, Департаменту образования города, а также ректорам вузов рекомендовано ограничить культурно-массовые и спортивные мероприятия.

Запретить допуск посетителей в детские дома, школы-интернаты и дома престарелых и инвалидов. Не допускать к работе с людьми лиц, не имеющих прививки против гриппа. Своевременно проводить санитарно-гигиенические мероприятия, обработку мебели, оборудования и игрушек.

Контролировать ношение масок учащимися и сотрудниками. Организовать дистанционное обучение школьников, особенно выпускных классов в условиях закрытия школ на карантин.

Министерству культуры Омской области, Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области рекомендуется воздержаться от проведения массовых мероприятий особенно с участием детей в закрытых помещениях.

Руководителям организаций и коммерческих предприятий контролировать сотрудников и при необходимости рекомендовать им обращаться за медицинской помощью. Проводить регулярное проветривание помещений, обработку дезинфицирующими составами, проводить кварцевание.

Обеспечить масками сотрудников, контактирующих с людьми. Это касается магазинов, салонов, ночных клубов, кафе, ресторанов, кинотеатров, аптек, рынков, театров, вокзалов и других мест с массовым скоплением граждан.

С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте http://www.55.rospotrebnadzor.ru/

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