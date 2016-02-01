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Toyota останавливает производство автомобилей из-за взрыва

1 февраля 2016, 12:31
Серьезный инцидент.

Японский автомобильный концерн Toyota Motors может с 8 февраля может остановить производство транспортных средств из-за взрыва на заводе.

Решение о недельной приостановке производства автомобилей связано с нехваткой стали, данная проблема возникла после взрыва на японском заводе-поставщике в Айти, инцидент произошел в январе нынешнего года, сообщает агентство Kyodo.

Недавно сотрудникам крупнейшего японского автоконцерна с 1 по 5 февраля было запрещено работать сверхурочно. Взрыв произошел на заводе компании Aichi Steel 8 января, в результате происшествия никто не пострадал, но серьезные повреждения получила одна из производственных линий, ожидается, что ее ремонт будет завершен лишь к марту. Окончательное решение о приостановке производства будет принято на следующей неделе.

После случившегося инцидента было увеличено производство на других линиях, стали осуществляться дополнительные поставки с других заводов, тем не менее, автоконцерн Toyota стал испытывать трудности с выпуском машин.

По результатам 2015 года японский автоконцерн стал мировым лидером по количеству реализованных автомобилей, около 10,15 миллиона единиц. В текущем году компании планируется выпуск 10,2 миллиона транспортных средств по всему миру, 4 миллиона из которых в Японии. Ежедневно в стране сходит с конвейера около 13-14 тысяч автомобилей марки Toyota.


Фото: иллюстрация

#Новости#Главное#Общество#Авто
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