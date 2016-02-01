Toyota останавливает производство автомобилей из-за взрыва

Решение о недельной приостановке производства автомобилей связано с нехваткой стали, данная проблема возникла после взрыва на японском заводе-поставщике в Айти, инцидент произошел в январе нынешнего года, сообщает агентство Kyodo .



Недавно сотрудникам крупнейшего японского автоконцерна с 1 по 5 февраля было запрещено работать сверхурочно. Взрыв произошел на заводе компании Aichi Steel 8 января, в результате происшествия никто не пострадал, но серьезные повреждения получила одна из производственных линий, ожидается, что ее ремонт будет завершен лишь к марту. Окончательное решение о приостановке производства будет принято на следующей неделе.