Сборы в Пенсионные фонд РФ с работающих граждан увеличат

Тема повышения сборов во внебюджетные фонды обсуждалась наряду с остальными на совещании у премьер-министра 18 января.
Дмитрий Медведев поручил Министерству финансов, Минэконом развития и Министерству труда заняться вопросом начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование с превышающих установленные предельные величины базы для начисления взносов сумм, а также введением соплатежа застрахованных лиц при уплате взноса, сообщает издание «
Ранее российскими СМИ сообщалось об обсуждении в правительстве вопроса увеличения нагрузки на высокие зарплаты, выше порога в 796 тысяч рублей в год. Данная тема поднималась и на совещании у Дмитрия Медведева.
Помимо этого, отмечается, что правительством рассматривается вариант возвращения отмененного в 2010 году единого соцналога, который будет призван выступить заменой для ныне действующих страховых взносов в ПРФ (Пенсионный фонд России), ФСС (Фонд социального страхования, ФОМС (Федеральный фонд обязательного медицинского страхования). Произойти это может в 2017 году.
К данному моменту взносы в 3 внебюджетных фонда (ФСС, ПФР, ФОСС) составляют примерно 30%. В ФСС – 5,1%, в ФОМС – 2,9%, в ПФР – 22%, с заработных плат выше 796 тысяч рублей взымаются еще 10%.
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