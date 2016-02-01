Сборы в Пенсионные фонд РФ с работающих граждан увеличат

Помимо этого, отмечается, что правительством рассматривается вариант возвращения отмененного в 2010 году единого соцналога, который будет призван выступить заменой для ныне действующих страховых взносов в ПРФ (Пенсионный фонд России), ФСС (Фонд социального страхования, ФОМС (Федеральный фонд обязательного медицинского страхования). Произойти это может в 2017 году.