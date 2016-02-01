Редкое явление над ночным Омском: гиганты встали в ряд

Экспертами отмечается, что в пределах города увидеть парад планет довольно сложно, поскольку Меркурий и Венера располагаются довольно низко над линией горизонта, в связи с чем их будет трудно разглядеть из-за домов. Таким образом, наблюдать данное астрономическое явление лучше находясь на открытой местности за пределами города.