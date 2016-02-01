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Редкое явление над ночным Омском: гиганты встали в ряд

1 февраля 2016, 20:29
Видео.

Уникальным астрономическим явлением завершился первый месяц 2016 года – парадом планет, – который будет продолжаться неделю до 7 февраля.

Жителям Северного полушария Земли, в том числе и омичам, может представиться возможность стать свидетелями выстроившихся над горизонтом пяти планет, к которым присоединится Луна.

Экспертами отмечается, что в пределах города увидеть парад планет довольно сложно, поскольку Меркурий и Венера располагаются довольно низко над линией горизонта, в связи с чем их будет трудно разглядеть из-за домов. Таким образом, наблюдать данное астрономическое явление лучше находясь на открытой местности за пределами города.

В рамках нынешнего малого парада планет в одну линию в созвездиях Девы и Скорпиона выстроится пять небесных тел – Сатурн, Юпитер, Марс, Меркурий и Венера. Земляне имели возможность наблюдать такое явление в последний раз в декабре 2004 – январе 2005 годов.

Американское космическое агентство NASA подготовило видео, в котором рассказывается, что и в какой день парада планет можно будет увидеть с Земли. Главным образом, обращается внимание на перемещение Луны относительно участников малого парада.



Возможность увидеть большой парад с участием всех планет нашей Солнечной системы жителям Земли выпадет ориентировочно в мае 2161 года.


Фото: иллюстрация

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