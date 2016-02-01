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Пропавшую 13-летнюю девочку обнаружили в сотнях километров от Омска

1 февраля 2016, 17:58
Подросток пропал 2 недели назад.

Сотрудники правоохранительных органов нашли пропавшую несовершеннолетнюю девочку из Омска Валерию Короткову в другом городе. Ребенок отсутствовал примерно две недели. Сегодня она вернулась обратно.

В течение двух недель разыскивалась 13-летняя жительница Центрального округа. Она ушла из дома 16 января и не вернулась. На поиски ребенка был ориентирован весь личный состав МВД по Омску. Был установлен круг общения школьницы, всем наружным службам полиции были направлены подробное описание и ее приметы.

Спустя некоторое время сотрудники уголовного розыска установили, что несовершеннолетняя уехала в Красноярск. Оперативники связались с коллегами из другого города, которые выяснили точное местонахождение пропавшей. Девочку разместили в центре социальной помощи несовершеннолетним. Сегодня, 1 февраля, она с родителями вернулась в Омск. Со всей семьей проведут профилактическую беседу о недопустимости самовольных уходов из дома.


По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
Фото: иллюстрация

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