Пропавшую 13-летнюю девочку обнаружили в сотнях километров от Омска

В течение двух недель разыскивалась 13-летняя жительница Центрального округа. Она ушла из дома 16 января и не вернулась. На поиски ребенка был ориентирован весь личный состав МВД по Омску. Был установлен круг общения школьницы, всем наружным службам полиции были направлены подробное описание и ее приметы.