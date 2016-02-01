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Подарки к 300-летию Омска: 5 млрд, ремонт домов, 9 крупных объектов

1 февраля 2016, 14:10
Подготовка к празднику.

В Омске мэрия рассмотрела план организационно-технических мероприятий к 300-летию города. В нем отражены основные события, приуроченные к празднику.

План состоит из трех разделов. Главное место отводится благоустройству. Общий объем финансирования строительства новых памятников, реконструкции зданий, обустройства парков и скверов составляет 5 миллиардов рублей, из них 4 миллиарда – внебюджетные источники, сообщила пресс-служба администрации Омска.

Всего в данный раздел включено 9 объектов: реконструкция обозного сарая на территории «Омской крепости», кинотеатра «Первомайский», комплексное благоустройство Привокзальной площади, устройство покрытия футбольного поля стадиона «Красная звезда», а также мероприятия, реализуемые с привлечением средств федерального бюджета — реконструкция комплекса зданий «Омской крепости», строительство «Воскресенского собора», капитальный ремонт здания Омского цирка, ремонт дворца культуры Кировского округа и школы искусств на ул. Дмитриева.

В разделе «Подарки городу» особую роль занимают объекты, финансируемые ООО «Газпром Инвестгазификация». В 2016 году компания оборудует 8 мини-стадионов, два физкультурно-оздоровительных комплекса по улицам Дианова и Конева и 7 комплексных спортивных площадок.

Также в рамках подготовки к празднованию 300-летнего юбилея запланирован ремонт фасадов и крыш зданий, расположенных вдоль так называемого гостевого маршрута. Правда, финансировать эти работы должен не муниципалитет, а собственники помещений в многоквартирных домах. Всего требуется около 200 миллионов. Мэрия также разрабатывает сметную документацию совместно с управляющими организациями на проведение косметического ремонта фасадов, в том числе только лицевых фасадов или лицевых и торцевых фасадов, чтобы снизить финансовую составляющую.


Фото: иллюстрация

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