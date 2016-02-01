Подарки к 300-летию Омска: 5 млрд, ремонт домов, 9 крупных объектов

Также в рамках подготовки к празднованию 300-летнего юбилея запланирован ремонт фасадов и крыш зданий, расположенных вдоль так называемого гостевого маршрута. Правда, финансировать эти работы должен не муниципалитет, а собственники помещений в многоквартирных домах. Всего требуется около 200 миллионов. Мэрия также разрабатывает сметную документацию совместно с управляющими организациями на проведение косметического ремонта фасадов, в том числе только лицевых фасадов или лицевых и торцевых фасадов, чтобы снизить финансовую составляющую.