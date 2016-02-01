Пенсии и соцвыплаты россиянам в феврале увеличили на 30 млдр рублей

С 1 февраля в России увеличиваются социальные выплаты. Информация о данном повышении содержится в постановлении, опубликованном на портале правовой информации.
Проиндексированы на 4% будут пенсии по государственному пенсионному обеспечению, а также страховые пенсии. Соответственно, в нынешнем году среднегодовой размер страховой пенсии по старости будет составлять 13 132 рубля. Все социальные выплаты, детские социальные пособия будут доиндексированы до 7% на федеральном уровне.
Ранее Максим Топилин, занимающий пост министра труда и соцзащиты, сообщал, что, согласно оценкам Минтруда, данное повышение соцвыплат будет стоить федеральному бюджету 30 миллиардов рублей.
На прошедшей в декабре 2015 года большой пресс-конференции Владимир Путин заявил, что хотелось бы уровень индексации пенсий в 2016 году довести до уровня фактической инфляции, отметив, что помешать этому может нынешнее состояние экономики. Алексей Кудрин, занимавший ранее пост главы Минфина, обращал внимание на тот факт, что при цене нефти в 35 долларов за баррель, реализация данного замысла не будет являться возможной.
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