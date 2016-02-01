Пенсии и соцвыплаты россиянам в феврале увеличили на 30 млдр рублей

На прошедшей в декабре 2015 года большой пресс-конференции Владимир Путин заявил, что хотелось бы уровень индексации пенсий в 2016 году довести до уровня фактической инфляции, отметив, что помешать этому может нынешнее состояние экономики. Алексей Кудрин, занимавший ранее пост главы Минфина, обращал внимание на тот факт, что при цене нефти в 35 долларов за баррель, реализация данного замысла не будет являться возможной.