Обвал рынка США, экономика РФ готовится к шоку

Усугубляют ситуацию дефляционные тренды. «Жесткая посадка» в Поднебесной возможна еще и потому, что последний кризис в стране был в 1989 году, таким образом, у современных китайцев нет опыта жизни в шоковых условиях, в отличие от России, которая прошла через это в 2008-2009 годах.