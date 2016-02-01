Обвал рынка США, экономика РФ готовится к шоку

Замминистра финансов РФ Максим Орешкин поделился своим прогнозом, согласно которому вероятен обвал рынка США, длительный промежуток времени адаптации стран-экспортеров «черного золота» к новым экономическим реалиям, а также «жесткая» посадка китайской экономики.
Максим Орешкин отметил, что сейчас в мире есть несколько заблуждений касательно будущего экономического роста. Начиная с США, согласно прогнозам большинства банков и МВФ, ожидается рост ВВП на 2,5 – 3% на два-три года вперед, но замминистр финансов РФ такого сценария не разделяет, он считает, что американская экономика близка к «перегреву», сообщает «
По мнению Максима Орешкина, в связи с этим ФРС начала повышение ставок, но главный шок наступит тогда, когда станет очевидным тот факт, что экономика США будет расти на 1 – 1,5%, а не на 2,5 – 3%, что неизбежно приведет к снижению будущей выручки компаний. «Возможен обвал рынка», - резюмировал замминистр финансов РФ.
Также сомнение у Максима Орешкина вызывает возможность сохранения роста экономики Китая на уровне 6% в год, но для такого сценария внутренний долг должен увеличиться до 310% ВВП с 230%. Ранее власти Поднебесной преодолевали кризис за счет накачивания экономики инвестициями по средствам кредитов.
Усугубляют ситуацию дефляционные тренды. «Жесткая посадка» в Поднебесной возможна еще и потому, что последний кризис в стране был в 1989 году, таким образом, у современных китайцев нет опыта жизни в шоковых условиях, в отличие от России, которая прошла через это в 2008-2009 годах.
Замминистра финансов РФ отметил, что нашей стране еще предстоит справиться с шоком из-за падения цен на «черное золото», которые на протяжении продолжительного периода будут ориентировочно равны $50 за баррель, соответственно, сокращение внутреннего спроса в России неизбежно. С аналогичной ситуацией столкнуться и другие страны экспортеры нефти.
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