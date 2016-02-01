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Нападение на таксиста на омской трассе: трое с ножом, мужчина ранен

1 февраля 2016, 07:57
Похищены деньги.

В Омском регионе занятие частным извозом продолжает оставаться крайне опасным. Очередное разбойное нападение произошло в Русско-Полянском районе. Полиции удалось раскрыть преступление по горячим следам.

Информация о пострадавшем водителе поступила в дежурную часть полиции в воскресенье из медицинского учреждения, куда обратился 59-летний раненый мужчина.

Предварительно установлено, что житель Русско-Полянского района занимался частным извозом. Он подвозил ночью троих мужчин на а/м «Renault Logan» в деревню Андриановка.

В дороге, на 153-м км трассы Омск-Русская Поляна пассажиры, угрожая, нанесли водителю удары ножом и забрали 3 тысячи рублей. Затем один из нападавших сел за руль, и машина вернулась в Русскую Поляну.

Таксист смог подробно вспомнить приметы напавших на него людей и сотрудники полиции в кратчайшие сроки задержали подозреваемых по месту жительства. Трое злоумышленников ранее уже были судимы, у них в ходе досмотра изъята часть похищенных денег. Решается вопрос по возбуждению уголовного дела по статье «Разбой».


По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
Фото: иллюстрация

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