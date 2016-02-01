Нападение на таксиста на омской трассе: трое с ножом, мужчина ранен

Таксист смог подробно вспомнить приметы напавших на него людей и сотрудники полиции в кратчайшие сроки задержали подозреваемых по месту жительства. Трое злоумышленников ранее уже были судимы, у них в ходе досмотра изъята часть похищенных денег. Решается вопрос по возбуждению уголовного дела по статье «Разбой».