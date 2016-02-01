Месяц мужского здоровья в МЦ «Класс Клиник»!

В феврале медицинский центр «Класс Клиник» проводит «Месяц мужского здоровья».
В период с 1 по 29 февраля действует скидка 20 % на
Урологи медицинского центра «Класс Клиник» работают в соответствии с рекомендациями Европейской ассоциации урологов, которые основаны на комплексном подходе в лечении таких распространенных заболеваний, как простатит, аденома, осложнения заболеваний, передающихся половым путем, а также сексуальных расстройств у мужчин. Схема лечения включает в себя новейшие препараты на натуральной основе (которые показаны также для пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми патологиями и сахарным диабетом), современные физиопроцедуры и лазерные процедуры.
Более того, вам будет обеспечен контроль в процессе лечения, а конфиденциальность и индивидуальный подход позволят вам чувствовать себя защищенным, быть уверенным в своих силах и жить активной сексуальной жизнью долгие годы. Повторные приемы — бесплатно! Обратите особое внимание — результат может быть заметен уже на первом приеме: и вы, и ваша женщина будете довольны!
Урологи медицинского центра «Класс Клиник» в Омске занимаются следующими вопросами:
- улучшением потенции в любом возрасте, в том числе при сердечно-сосудистых заболеваниях и сахарном диабете
- устранением проблем с эрекцией, а также профилактикой эректильной дисфункции
- лечением преждевременного семяизвержения (ранней эякуляции)
- безоперационным (консервативным, медикаментозным) лечением аденомы предстательной железы
- лечением хронического и бактериального простатита с устранением поясничных болей
- диагностикой и лечением осложнений после заболеваний, передающихся половым путем
- вопросами контрацепции
- интимной косметологией (удалением кондилом, папиллом)
* Срок действия акции: с 01.02.2016 по 29.02.2016. Об организаторе акции, правилах ее проведения, о размерах скидок, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по телефону (3812) 90-29-90.
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