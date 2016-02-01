Месяц мужского здоровья в МЦ «Класс Клиник»!

Более того, вам будет обеспечен контроль в процессе лечения, а конфиденциальность и индивидуальный подход позволят вам чувствовать себя защищенным, быть уверенным в своих силах и жить активной сексуальной жизнью долгие годы. Повторные приемы — бесплатно! Обратите особое внимание — результат может быть заметен уже на первом приеме: и вы, и ваша женщина будете довольны!