Город55
ГлавноеВсе новости

Месяц мужского здоровья в МЦ «Класс Клиник»!

1 февраля 2016, 09:50
Месяц мужского здоровья в МЦ «Класс Клиник»!

В феврале медицинский центр «Класс Клиник» проводит «Месяц мужского здоровья».

В период с 1 по 29 февраля действует скидка 20 % на прием и обследование у уролога. УЗИ предстательной железы, УЗИ мочевого пузыря, аппаратная диагностика (по показаниям), прием и консультация врача стоят всего 750 рублей!

Урологи медицинского центра «Класс Клиник» работают в соответствии с рекомендациями Европейской ассоциации урологов, которые основаны на комплексном подходе в лечении таких распространенных заболеваний, как простатит, аденома, осложнения заболеваний, передающихся половым путем, а также сексуальных расстройств у мужчин. Схема лечения включает в себя новейшие препараты на натуральной основе (которые показаны также для пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми патологиями и сахарным диабетом), современные физиопроцедуры и лазерные процедуры.

Более того, вам будет обеспечен контроль в процессе лечения, а конфиденциальность и индивидуальный подход позволят вам чувствовать себя защищенным, быть уверенным в своих силах и жить активной сексуальной жизнью долгие годы. Повторные приемы — бесплатно! Обратите особое внимание — результат может быть заметен уже на первом приеме: и вы, и ваша женщина будете довольны!

Урологи медицинского центра «Класс Клиник» в Омске занимаются следующими вопросами:
- улучшением потенции в любом возрасте, в том числе при сердечно-сосудистых заболеваниях и сахарном диабете
- устранением проблем с эрекцией, а также профилактикой эректильной дисфункции
- лечением преждевременного семяизвержения (ранней эякуляции)
- безоперационным (консервативным, медикаментозным) лечением аденомы предстательной железы
- лечением хронического и бактериального простатита с устранением поясничных болей
- диагностикой и лечением осложнений после заболеваний, передающихся половым путем
- вопросами контрацепции
- интимной косметологией (удалением кондилом, папиллом)



Записаться можно любым удобным способом:


8 (3812) 90-29-90

помощью онлайн-консультанта

* Срок действия акции: с 01.02.2016 по 29.02.2016. Об организаторе акции, правилах ее проведения, о размерах скидок, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по телефону (3812) 90-29-90.

Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-55-01-00-11-00 от 25 июня 2013 г.

На правах рекламы

#Новости#Реклама#Здоровье#Общество
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20