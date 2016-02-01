К Земле мчится гигантское водородное облако

Группа астрономов, работающих с телескопом Hubble, распространила заявление о приближении к галактике Млечный Путь, в котором расположена наша планета, гигантского водородного облака со скоростью миллион километров в час. Об этом пишет «CBC.ca».
Речь идет о так называемом объекте носящем имя «Облако Смита» (Smith Cloud). Газовое облако было открыто Гейлом Смитом в 1960 году. Хорошая новость в том, что водородный гигант «накроет» Млечный Путь только через 30 миллионов лет.
О структуре Облака Смита ученые знают пока немного. Установлены размеры гиганта – 11 тысяч световых лет в длину и 2,5 тысячи световых лет в ширину. Есть мнение, что подобные газовые облака раньше были галактиками, но в ходе своей эволюции утратили часть атомарной массы, необходимой для образования звезд.
Ранее считалось, что облака поступают из межгалактического пространства, теперь же мнение ученых изменилось на противоположное – облако миллионы лет назад было выброшено из Млечного Пути, а сейчас по гигантской траектории стремится вернуться обратно. Теория основана на изучении атомарного состава Облака Смита спектрографом, установленным на телескопе Hubble.
«Облако является примером, как Галактика меняется с течением времени», - комментирует глава исследовательской группы Эндрю Фокс. «Это говорит нам, что галактика Млечный Путь продолжает активно развиваться. Газ, входящий в ее состав может быть выброшен с одной части диска, и вернуться в другую часть»
Следующий шаг астрономов – выяснить, почему Облако Смита было выброшено из нашей галактики и почему оно не разрушилось впоследствии.