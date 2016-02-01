К Земле мчится гигантское водородное облако



О структуре Облака Смита ученые знают пока немного. Установлены размеры гиганта – 11 тысяч световых лет в длину и 2,5 тысячи световых лет в ширину. Есть мнение, что подобные газовые облака раньше были галактиками, но в ходе своей эволюции утратили часть атомарной массы, необходимой для образования звезд.