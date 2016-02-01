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Хулиганка-боец Ронда Роузи вышла на пляж в нарисованном купальнике 18+

1 февраля 2016, 09:56
Развлекается после поражения.

Известная американская актриса и боец смешанных единоборств Ронда Роузи (Ronda Rousey), как сообщает сайт TMZ.com, продолжает отдыхать после недавнего поражения в бою с соотечественницей Холли Холм. Напомним, Роузи после этого лишилась чемпионского титула ассоциации UFC в легчайшем весе.

Дело уже давнее – свое первое поражение в карьере профессионального бойца Ронда потерпела в ноябре 2015 года, после чего задумалась, что ей делать дальше.

Благодаря своим внешним данным Ронда Роузи по прозвищу «Хулиганка» параллельно со спортивной карьерой продвигалась также в кинобизнесе (фильм «Неудержимые 3»), также пробовала себя в качестве фотомодели.

Первую «голую» фотосессию с элементами бодиарта Роузи провела для журнала «Sports Illustrated» в конце 2015 года.


И вот теперь, спустя месяц, новая похожая серия. Теперь Хулиганка позирует «в краске» на берегу океана. Если девушка примет решение завершить профессиональную карьеру в спорте, то она явно не пропадет – шоу-бизнес ей поможет.


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